롯데건설, 계열사 송도 바이오캠퍼스 제1공장 골조공사 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항체 의약품 생산시설

내년 하반기 준공 목표

롯데건설이 그룹 계열사 롯데바이오로직스 송도 바이오캠퍼스 제1공장의 골조 공사를 마무리했다고 10일 밝혔다. 롯데건설은 전날 인천 송도국제도시 첨단산업 클러스터 현장에서 상량식을 열고 무사 준공을 기원했다.

송도 바이오캠퍼스 제1공장은 연면적 9만9558㎡ 규모로, 항체 의약품을 생산하는 최첨단 시설이다. 각 12만ℓ의 생산능력을 보유한 생산라인 3기를 갖추도록 설계됐다. 지난해 3월 착공 이후 1년 6개월 만에 1년 6개월 만에 뼈대를 모두 세웠다. 준공은 2026년 하반기를 목표로 한다.

롯데건설이 지난 9일 인천 롯데바이오로직스 송도 바이오캠퍼스 제1공장 상량식을 진행하고 있다. 상량식은 전통 건축물을 지을 때 지붕 최상부 부재인 마룻대를 올리는 행사로, 상량일시와 기원을 담은 글인 상량문과 함께 적어 올려 건축물 탄생을 알리고 무사와 안녕을 기원한다. 롯데건설 제공

AD

롯데건설은 제1공장을 '스마트 팩토리' 개념으로 시공해 생산 효율성을 극대화하고 품질관리 시스템을 고도화한다는 계획이다.





AD

롯데건설 관계자는 "송도 바이오캠퍼스 공장 준공 이후 롯데바이오로직스가 글로벌 톱 티어 위탁개발생산 기업으로 성장하길 기대한다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>