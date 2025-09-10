8월 은행 가계대출 4.1조↑…"6·27 규제 전 거래, 10월까지 영향"

한국은행 '2025년 8월중 금융시장 동향'

은행 가계대출 잔액 1168.3조…주담대 3.9조↑

5~6월 주택거래 급증, 2~4개월 시차 두고 영향

지난 8월 은행 가계대출이 4조1000억원 늘면서 전월 대비 증가규모가 확대됐다. 6·27 가계대출 규제 전 늘어난 주택거래가 시차를 두고 가계대출에 영향을 미친 결과다. 5~6월 급증한 주택거래는 2~4개월 시차를 두고 10월까지도 가계대출 증가세에 영향을 미칠 것으로 관측됐다.

10일 한국은행이 발표한 '2025년 8월 중 금융시장 동향'에 따르면 지난달 말 은행 가계대출 잔액은 1168조3000억원으로 전월 말 대비 4조1000억원 증가했다. 전월(2조7000억원) 대비 증가 규모가 상당폭 확대됐다.

은행 가계대출 증가에 가장 큰 영향을 미친 것은 주택담보대출(주담대)이다. 지난달 주담대는 3조9000억원 늘어 930조3000억원을 기록했다. 지난 7월(3조4000억원)보다도 소폭 확대됐다. 이는 5~6월 중 늘어난 주택거래가 시차를 두고 반영되면서 주택구입목적 주담대가 늘어난 영향이다. 국토교통부에 따르면 서울 아파트 매매거래량은 5월 7300건, 6월 1만900건으로 확대됐다. 다만 6·27 규제 이후 부동산 시장이 관망세로 돌아서면서 7월 거래량은 3900건으로 줄어든 상태다.

박민철 한은 금융시장국 시장총괄팀 차장은 "8월 은행을 비롯한 금융권 전체 가계대출은 주택 관련 대출을 중심으로 4조원대 후반(4조7000억원) 증가하면서 전월 대비 상당폭 확대됐다"며 "몇 달 간 늘어난 주택거래를 감안하면 예상했던 수준"이라고 말했다. 그는 향후 가계대출 흐름에 대해선 "주택거래가 가계대출로 유발되는 시점이 통상 2~4개월 정도에 몰린다"며 "단순 계산하면 5~6월 늘어난 거래는 8월~10월까지도 영향을 미칠 수 있다"고 내다봤다.

박 차장은 이어 주택공급 확대와 추가 가계대출 규제를 골자로 한 9·7 대책 효과에 대해 "아직 효과를 판단하긴 이른 시점이기 때문에 시간을 두고 지켜볼 필요가 있다"면서도 "최근 주택시장 불안이 공급부족에서 시작된 측면이 있다는 점을 감안하면 이번 대책은 시장 불안을 완화하는 데 도움이 될 것으로 보인다. 차질 없이 주택공급이 추진되는 것이 중요할 것"이라고 말했다.

주담대에 포함되는 전세자금대출은 전월 말 대비 4000억원 증가했다. 일반신용대출과 신용한도대출(마이너스통장 대출), 상업용부동산 담보대출, 예·적금 담보대출, 주식담보대출 등을 포함하는 기타대출은 3000억원 늘며 한 달 만에 증가 전환했다. 다만 박 차장은 "일시 중단됐던 비대면 대출이 재개된 영향"이라며 "6·27 규제에 따른 신용대출 한도 축소 등의 영향으로 증가 폭은 제한적이다. 금융권 전체로 보면 여전히 마이너스 감소 상황"이라고 설명했다.

기업대출은 중소기업과 대기업 모두 대출이 늘며 증가 규모가 확대됐다. 지난달 말 은행의 기업대출 잔액은 1354조8000억원으로 전월 말 대비 8조4000억원 늘었다. 대기업 대출은 3조8000억원 증가했다. 일부 기업들이 부채상환과 영업자금 확보를 위해 대출을 늘리면서 전월 증가 폭(5000억원) 대비 규모가 확대됐다. 중소기업 대출은 주요 은행들이 대출영업을 확대하면서 중소법인 시설자금을 중심으로 4조5000억원 증가했다. 박 차장은 "은행권에서 기업대출 취급을 늘리고, 기업들의 자금 수요도 맞물리면서 대출이 상당폭 확대됐다"고 설명했다.

다만 앞으로의 기업대출 흐름은 공급 측면과 수요 측면에서 차이가 있을 것으로 내다봤다. 박 차장은 "은행들은 가계대출 관리가 강화되는 과정에서 상대적으로 기업대출 영업을 좀 확대하고 있고, 상반기 중 자본비율관리 부담이 어느 정도 완화된 것도 앞으로 기업대출 여력을 늘리는 요인이 될 것"이라며 "수요측면에서는 관세 불확실성이 조금 해소되긴 했지만 여전히 세부 협상 과정에서의 경영 여건 불확실성이 남아 있기 때문에 기업들의 자금 수요가 당분간 크게 회복되기는 조금 어려울 것으로 보고 있다"고 말했다.

8월 은행 수신은 수시입출식예금을 중심으로 전월 말 대비 32조9000억원 증가 전환했다. 전월 24조2000억원 줄어든 수시입출식예금은 교부금 등 지자체 재정집행자금이 유입되면서 한 달 만에 18조1000억원이 늘었다. 정기예금은 지자체 자금 일시 예치, 일부 은행의 예대율 관리를 위한 예금 유치 등으로 12조2000억원 늘었다.





자산운용사 수신은 전월 말 대비 15조7000억원 늘어 증가세를 이어갔지만, 전월(46조6000억원)에 비해 증가규모가 축소됐다. 머니마켓펀드(MMF)는 수익률 메리트 축소 등으로 법인자금이 빠져나가면서 1조원 늘어나는 데 그쳤다. 채권형펀드는 6조8000억원, 주식형펀드는 2조2000억원이 각각 늘며 유입세가 지속됐지만 전월 대비 증가 폭은 줄었다. 반면 기타펀드는 4조9000억원 늘며 유입 규모를 키웠다.





