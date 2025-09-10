철원군, 2025년 재난대응 안전한국훈련 우수기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 철원군은 행정안전부가 주관하는 '2025년 재난대응 안전한국훈련'평가에서 우수 등급을 받음으로 2023년에 이어 3년 연속 '우수'기관에 선정됐다.

철원군청 전경.

재난대응 안전한국훈련은 행정안전부 기본계획에 따라 실시되는 범정부 차원의 재난대비 훈련으로 2005년부터 중앙부처, 지자체, 공공기관 등이 참여해 오고 있다.

지난 5월 20일 동송읍 동송농공단지 아모그린텍에서 지진 발생으로 인한 유해화학물칠 유출 상황을 가정해 철원군, 철원소방서, 철원경찰서, 한국전력공사 철원지사, KT철원지점, 3사단, 철원군자원봉사센터, 철원군 자율방재단, 철원군 의용소방대 등 재난협업기관 및 민간 기업·단체가 참여해 실제 상황을 기반으로 토론 및 현장 통합 훈련을 수행했다.

훈련기획, 훈련실시, 훈련환류 등 17개 평가지표와 4개 가점 지표로 이루어진 전반적인 평가지표에서 높은 점수를 받았다.





이현종 철원군수는 "이번 훈련을 통해 재난대응을 위한 재난관리책임기관으로서 임무와 역할을 다시 한번 점검할 수 있었으며, 훈련과정에서 나타난 미흡한 부분과 개선 사항을 확인해 이를 보완·발전시킬 수 있는 소중한 계기가 됐다"고 밝혔다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

