제주서 '알바 미끼' 초등생 유괴시도 30대 남성 긴급체포

초등학교 근처서 유괴시도



제주에서 초등학생을 유인해 자신의 차에 태우려고 한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경찰 이미지. 연합뉴스

10일 제주 서귀포경찰서는 미성년자약취유인 미수 혐의로 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 2시40분께 서귀포시 중문동의 한 초등학교에서 170ｍ 떨어진 도로변에서 초등학생 B양에게 구경거리를 보여준다며 "알바할래?" 등의 말로 유인해 차에 태우려 한 혐의를 받고 있다.

이때 B양이 거부하며 차량 번호를 보려고 했고, A씨는 곧바로 도주한 것으로 알려졌다.

B양의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 3시간여 만에 A씨를 긴급체포했다.

회사원인 A씨는 과거 추행 등 전과가 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.





최근 서울·경기 등 지역에서 초등학생을 유괴하려다 미수에 그친 사건이 잇따르고 있다. 경찰에 따르면 지난달 28일 서울 서대문구 홍은동에서 20대 남성 3명은 초등학교 주변에서 초등학교 저학년 남학생들에게 접근해 유괴하려 시도하다 붙잡혔다. 지난 8일에는 경기도 광명시에서 10대 고등학생이 귀가하던 초등학교 여학생을 끌고 가려 하다 경찰에 붙잡혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

