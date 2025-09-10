"전세사기 당하지 마세요" … 창원특례시, 피해 예방 적극적 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'전세집 구하기 체크리스트'

배포·홈페이지 게시 시민들 활용



경남 창원특례시는 최근 증가하고 있는 전세사기 피해를 예방하기 위해 '전세집 구하기 체크리스트'를 배포하고, 시 홈페이지에 게시해 시민 누구나 활용할 수 있도록 지원한다.

이번 조치는 국토교통부 전세사기피해자 지원 대책의 일환으로, 전세계약 과정에서 임차인이 반드시 확인해야 할 핵심 사항을 한눈에 정리한 것이다. 이를 통해 시민들이 계약 전 사전 점검을 철저히 함으로써 피해를 미연에 방지할 수 있을 것으로 기대된다.

특히 청년, 신혼부부 등 사회초년생들이 전세계약 과정에서 겪기 쉬운 정보 부족과 경험 미비를 보완해 실질적인 도움을 줄 것으로 보인다.

체크리스트에는 ▲전세 시세 조사 및 권리관계 확인 방법 ▲전세보증보험 가입 가능 여부 확인 ▲공인중개사 자격 및 계약서 작성 시 주의사항 ▲잔금 지급·입주 시 필수 점검 항목 등을 단계별로 구체적으로 담았으며, 시 홈페이지(종합민원 > 부동산민원 > 전세피해 예방상담 메뉴)에서 내려받을 수 있다.

또한 시는 이번 자료를 각 구청 민원실 및 행정복지센터에도 비치하여 전세 계약 관련 민원인이 직접 활용할 수 있도록 하고, 포스터를 민원실에 부착해 시민 홍보를 강화할 계획이다.





이재광 도시정책국장은 "최근 개정된 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 적용 범위가 제한됨에 따라, 계약 전부터 철저한 예방이 무엇보다 중요하다"며 "시민 여러분께서 이번 체크리스트를 활용해 안심 전세 계약을 체결하시기를 바란다"고 말했다.





