코스피, 3300선 돌파…직전 연고점 경신

1% 넘게 오르며 강세 지속

10일 코스피가 장중 3300선을 돌파해 직전 연고점(3288.26, 지난 7월 31일)을 경신했다.

코스피 지수가 장 초반 3300선을 돌파하며 연중 최고치를 경신한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 3.58포인트 상승한 828.40에 거래를 시작했으며, 원달러 환율은 전 거래일보다 1.7원 오른 1389.6원에 거래를 시작했다. 2025.9.10 강진형 기자

이날 오전 10시 11분 기준 코스피 지수는 전 거래일보다 1.32% 오른 3303.02를 나타내고 있다. 지수는 전장보다 0.37% 오른 3272.20으로 출발해 오름폭을 키워 4년 2개월 만에 3300선을 넘어섰다. 장중 한때 3306.34까지 치솟기도 했다.

외국인과 기관이 '쌍끌이 매수'하며 지수 상승을 견인하고 있다. 각각 4148억원과 3183억원을 순매수하고 있다. 개인은 차익 실현에 나서 7340억원을 순매도하고 있다.





시가총액 상위 종목 대부분이 상승세다. 삼성전자(1.68%) SK하이닉스(4.17%), 한화에어로스페이스(3.39%) 현대차(0.91%) KB금융(6.10%) 기아(0.85%) 등이 오른다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

