AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 동두천시는 방위산업 육성의 청사진을 마련하기 위한 정책포럼을 오는 15일 오후 1시 30분 시청 대회의실에서 연다고 10일 밝혔다.

동두천시, ‘방위산업 육성 기본계획 수립 정책포럼’ 개최. 동두천시 제공

AD

이번 포럼은 동두천 국가산업단지를 기반으로, 경기 북부를 첨단 방위산업 거점으로 육성하기 위한 전략과 실행 방안을 논의하는 자리다.

행사에는 방위사업청, 국방기술진흥연구소, 신한대학교 등 산·학·연·군 전문가들이 참석해 ▲방산혁신 클러스터 정책 방향 ▲국가산단 연계 방산 전략 ▲국방벤처센터의 역할 ▲지역 산업의 방위산업 전환 방안 등을 주제로 발표와 토론을 진행한다.

특히 시민이 직접 참여하는 자유토론이 마련돼 지역의 다양한 의견을 정책에 반영할 수 있는 소통의 장이 될 전망이다.





AD

동두천시는 이번 포럼을 통해 국방벤처센터 설립 공모사업 대응 역량을 높이고, 방위사업청·국방부 정책과 연계한 실행 계획을 도출할 방침이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>