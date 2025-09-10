가을 바다, 주꾸미로 뒤덮였다…보령 대천앞바다 '낚시 성지'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금어기 끝나자마자 수백 척 동시 출항…전국 낚시객 몰려 대성황

가을 서해가 다시 뜨겁다. 충남 보령 대천앞바다가 주꾸미 금어기 해제로 전국 낚시인들로 북적이며 '낚시 성지'의 명성을 되찾았다.

출항 어선만 300여 척, 주말엔 바다 위가 온통 주꾸미를 향한 열기로 가득 찼다.

10일 보령시에 따르면 지난 1일, 3개월간 이어진 주꾸미 금어기가 해제되자마자 전국의 바다낚시 애호가들이 보령으로 몰려들었다.

첫날은 평일임에도 불구하고 보령시에 등록된 주꾸미 낚시어선 343척 중 305척이 일제히 출항하며 뜨거운 인기를 증명했다.

특히 주말에는 등록 어선이 총출동해 대천앞바다가 '주꾸미 대첩'이라 불릴 만큼 장관을 연출했다.

주꾸미 낚시는 봄(3~5월)과 가을(9~11월) 두 차례 절정을 맞는다. 봄철은 알이 꽉 찬 주꾸미의 고소한 맛이 특징이고, 가을철에는 여름 내 먹이를 충분히 먹어 살이 단단해지고 감칠맛이 깊어 쫄깃한 육질을 즐길 수 있다.

시는 몰려드는 낚시객에 대비해 종합대책을 마련했다. 대천항과 오천항 일대에 불법주차 단속팀을 운영하고, 오는 10월까지 매주 주말과 공휴일 새벽 집중 단속에 나선다.

보령해양경찰서도 특별 안전대책을 추진 중이다. 해상 순찰 강화, SNS 안전홍보, 구조대 상시 대기, 예방 캠페인, 승선자 관리 등이다.

한편 올해 봄 주꾸미 어획량이 줄어 어민들이 어려움을 겪자, 보령시는 지난 6월 충남도 수산자원연구소와 함께 주꾸미 치어 10만 미를 방류해 자원 조성에 나섰다.

전문가들은 "어린 주꾸미는 반드시 바다로 돌려보내야 내년에도 풍부한 수확이 가능하다"며 낚시인들의 협조를 당부했다.





주꾸미는 영양학적으로도 각광받는다. 타우린과 오메가-3 지방산이 풍부해 혈액순환 개선과 피로 회복에 효과적이며, 저칼로리 고단백 식품으로 다이어트에도 적합하다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

