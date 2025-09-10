미래에셋, 월배당 ETF 교육 콘텐츠 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 월배당 ETF의 올바른 투자 원칙을 확산하기 위해 교육 콘텐츠를 강화한다고 10일 밝혔다.

이달부터 미래에셋자산운용은 '정직한 TIGER ETF'라는 원칙을 기반으로 안정적이고 지속 가능한 월배당 ETF 투자법을 소개한다. 이를 통해 월배당 ETF 시장을 선도하는 대표 운용사로서, 투자자들과 함께 월배당 ETF의 올바른 장기 투자 문화를 만들어 갈 계획이다.

국내 월배당 ETF 시장은 안정적인 현금흐름을 원하는 투자자의 수요 증가와 함께 빠르게 성장하고 있다. 기초자산 배당과 콜옵션 매도 프리미엄을 동시에 활용해 높은 분배율을 제공하는 커버드콜 월배당 ETF가 주목받고 있다. 높은 분배율만을 기준으로 상품을 선택하면 기초자산 성장 여력을 넘어서는 과도한 분배율로 인해 장기적인 투자 성과와 자산 가치가 훼손될 수 있어 적절한 분배율을 주의 깊게 살펴봐야 한다.

'정직한 TIGER ETF' 콘텐츠는 TIGER ETF 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 만나볼 수 있다. TIGER ETF 홈페이지 내 'ETF 인사이트' 코너에서 '월분배 투자의 정석' 시리즈를 연재하고 있다. 'ETF 분배금의 이해', '해외 사례로 알아보는 커버드콜 ETF 분배율' 등의 콘텐츠를 만나볼 수 있다. 'TIGER가 제시하는 적정 분배율'을 새롭게 올린다.

스마트타이거 유튜브 채널에서도 '월분배 투자의 정석' 코너를 새롭게 선보인다. '내게 맞는 월배당 ETF는 무엇일까?', '분배금의 이해' 주제의 콘텐츠를 게재했다. '커버드콜 ETF 분배율이 너무 높으면 안되는 이유', '적정 분배율이란?' 등 투자자 눈높이에 맞춘 영상 콘텐츠가 순차적으로 공개한다.

미래에셋자산운용은 국내 월배당 ETF 시장을 이끌고 있다. 2012년 국내 최초 커버드콜 ETF인 'TIGER 200커버드콜OTM'을 출시한 이후 커버드콜 전략 운용 노하우를 기반으로 총 13종, 순자산 4조 9870억원 규모의 커버드콜 ETF를 운용하고 있다. 국내 최대 커버드콜 월배당 ETF 운용사다.





미래에셋자산운용 ETF연금플랫폼 성태경 대표는 "월배당 ETF의 커버드콜 전략은 안정적인 현금흐름을 제공할 수 있는 매력적인 방식"이라며 "분배율이 과도할 경우 장기 성과를 저해할 수 있다"고 조언했다. 이어 "미래에셋자산운용은 원칙있는 운용과 올바른 투자 교육을 통해 투자자들이 건강하고 지속 가능한 월배당 투자를 이어갈 수 있도록 선도 운용사로서의 역할을 다하겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

