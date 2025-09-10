"일상 벗어난 휴식" 어디서?… 르노코리아, 그랑 콜레오스 1주년 2026년형 모델 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

▲R:아케이드 게임 ▲R·beat 노래방 서비스 ▲파노라마 선루프



고객 선호 사양 대거 추가 적용, 8단 자동변속기‥ 주행 만족 ↑

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 그랑 콜레오스 출시 1주년을 맞아 2026년형 모델을 10일 선보였다. 고객이 선호하는 사양을 새롭게 적용한 최신형 모델이다.

2026년형 그랑 콜레오스는 새로운 인포테인먼트 기능과 신규 내외장 컬러, 파노라마선루프 등을 추가하고 아웃도어 감성의 스페셜 에디션 '에스카파드(escapade)'를 함께 출시한 점이 특징이다.

2026년형의 가장 큰 특징은 고객 요구 사항을 적극 반영한 점이다. 우선 openR(오픈알) 파노라마 스크린 바탕화면 내 공조장치 위젯 추가등 UI(User Interface, 사용자 환경)를 개선하고 인포테인먼트 기능도 강화했다.

그랑 콜레오스 에스카파드(escapade) 루프박스 버전.

동승석까지 이어지는 openR 파노라마 스크린을 통해 2026년형그랑 콜레오스에 탑승한 동승자는 새로 추가된 'R:아케이드 게임'과노래방 서비스인 'R·beat(비트)'를 즐길 수 있다. R:아케이드 게임은 대중적 인기를 얻은 20가지 캐주얼 게임들을 차량에 최적화된 환경에서 제공하는 서비스다.

게임 종류에 따라 스마트폰을 게임패드로 활용할 수도 있다. 게임 서비스는 1년 무상 이용 후 유료 전환을 선택할 수 있다. 기존 차량에도 추후 무선 소프트웨어 업데이트(FOTA)를 통해 R:아케이드 게임 설치가 가능하다. 공식 액세서리로 구매 가능한 무선마이크로 노래방 서비스를 즐길 수 있는 R·beat도 이번 2026년형그랑 콜레오스에 추가된 새로운 인포테인먼트 기능이다.

내외장 신규 컬러도 추가해 고객 선택의 폭을 더 넓혔다. 2026년 그랑 콜레오스 아이코닉과에스프리 알핀 트림에 무광 타입의 신규 외장 컬러로 '새틴 유니버스 화이트'를 추가하고, 에스프리 알핀 전용의 '퓨어 그레이 나파 인조가죽 시트'도 더해 보다 밝고 세련된 톤의 실내를연출했다. 또 에스프리 알핀 트림에는 새틴 블랙 컬러의 로장주 로고와 모델명을 기본으로 적용했다.

탁월한 개방감을 제공하는 파노라마 선루프도 2026년형 그랑 콜레오스에 적용했다. 선루프 유리 패널이 위쪽으로 열리는 '탑 슬라이더' 방식에 '윈드 디플렉터(Wind Deflector)'를 적용했다. 선루프를 갖추고도 그랑 콜레오스가 자랑하는 동급 최고 수준의 헤드룸 및 무릎공간을 제공해 여유로운 이동을 선사한다.

openR 파노라마 스크린에 탑재된 아케이드 게임

그랑 콜레오스 가솔린 터보 4WD를 고객 선호도가 가장 높은 중간 트림인 아이코닉에서 선택할 수 있도록 조정한 점도 눈에 띈다. 8단 자동변속기와 보그워너(BorgWarner)의 6세대 사륜구동 시스템을 조합해 주행 만족감을 높인 그랑 콜레오스 가솔린 터보4WD는 에코, 컴포트, 스포츠, AI, 스노우, 오프로드 등 여섯 가지 주행 모드를 제공한다.

르노코리아는 2026년형 그랑 콜레오스를 출시하며 아웃도어 이미지를 강조한 스페셜 에디션 '그랑 콜레오스 에스카파드'를 함께 선보였다. '에스카파드(escapade)'는 프랑스어로 '일상에서 벗어난 휴식'을 의미한다.

그랑 콜레오스 에스카파드는 파노라마 선루프를 기본 탑재한 '선루프 버전'과 선루프 대신 에스카파드 전용 루프박스를 탑재한 '루프박스 버전' 두 가지 타입으로 출시된다. 그랑 콜레오스 에스카파드 두 타입 모두 외관에는 ▲에스카파드 전용 20인치 다크 틴티드 하이랜드 알로이 휠 ▲블랙 바디키트 ▲블랙 휠아치 몰딩▲블랙 사이드 엠블리셔 몰딩을 적용했다.

실내에도 ▲퀼팅 라이트 브라운 가죽 시트 ▲미끄럼 방지 블랙러버 매트 등을 기본 사양으로 탑재해 아웃도어 스타일의 스포티한 감성을 더한 점이 특징이다. 그랑 콜레오스에스카파드는 스페셜 에디션으로서 특별한 가치를 더할 수 있도록 개인 구매 고객이 희망하는 문구를 레이저 각인으로 기입해 실내에 부착하는 '커스터마이징 플레이트'도 기본으로 제공한다.

2026년형 그랑 콜레오스 파노라마 선루프

지난해 9월 9일 고객 인도를 시작한 이래 판매 1주년을 맞은 그랑 콜레오스는 출시 후 지금까지 ▲5만대 이상 누적 판매 ▲'올해의 SUV' 3관왕 ▲SUV 중 최고 점수로 2024년 KNAP 1등급 등을 달성했다. 그랑 콜레오스는 세계적으로 검증 받은 CMA 플랫폼을 기반으로 동급 모델 중 가장 긴 2820㎜의 휠베이스를 확보해 여유로운 실내 공간을 뽐낸다.

차체에 초고강도 '핫 프레스 포밍(HPF, 고온 프레스 성형)' 부품을 동급 최대인 18% 비율로 적용하고 980MPa 이상의 신소재 '기가 스틸(Giga Steel)'과 초고장력 강판(AHSS) 등 고품질 소재를 다수 적용해 차체 안전성도 뛰어나다. 또 최대 31개의 최첨단 주행 보조 기능(ADAS) 및 편의 기능을 탑재해 주행 안전성을 높인 것도 특징이다.





2026년형 그랑콜레오스에 대한 보다 자세한 내용은 르노코리아 전국 전시장과 공식 홈페이지, 엔젤 센터에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

