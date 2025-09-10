프리미엄 주얼리 해수엘, 배우 한지민을 새 뮤즈로… 브랜드 품격 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

프리미엄 주얼리 브랜드 '해수엘(HAESOO.L)'은 배우 한지민을 새로운 뮤즈로 선정했다고 밝혔다.

한지민은 다채로운 작품 활동을 통해 탄탄한 연기 내공과 폭넓은 대중적 호감을 동시에 확보해 온 배우다. 부드럽고 단정한 분위기, 깊이 있는 감정선, 절제된 세련미로 상징되는 그의 이미지는 해수엘이 일관되게 추구해 온 고급스러운 무드와 정확히 맞닿아 있다는 평가다.

해수엘 관계자는 "한지민 배우가 지닌 우아한 존재감은 해수엘의 메시지를 가장 품격 있게 전달한다"며 "새 뮤즈 선정은 브랜드가 지향하는 방향성을 한층 선명하게 드러내는 계기"라고 밝혔다. 업계에서는 이번 발표가 해수엘의 프리미엄 이미지를 공고히 하고, 대중적 신뢰를 넓히는 전환점이 될 것으로 보고 있다.

해수엘은 현재 시즌에 맞춰 새 캠페인을 전개하고 있다. 캠페인은 '자연스러움 속의 고급스러움'을 키워드로, 비주얼 스토리텔링을 통해 일상의 순간에도 품격을 더하는 브랜드 철학을 담아낼 예정이다. 브랜드는 순차적으로 공개될 화보·영상·디지털 콘텐츠에서 한지민의 아우라를 전면에 배치해 메시지의 집중도를 높인다는 계획이다.

해수엘은 이번 시즌 캠페인을 시작으로 대중과의 접점을 단계적으로 넓혀갈 방침이다. 온·오프라인 채널 전반에서 일관된 톤앤매너를 유지하되, 브랜드 뮤즈 한지민과 함께한 콘텐츠를 통해 브랜드의 품격과 존재감을 지속적으로 확장한다는 전략이다.

브랜드 관계자는 "한지민이라는 이름이 가진 신뢰와 품위가 해수엘이 지향하는 가치와 정확히 포개진다"며 "캠페인 전개와 함께 브랜드의 다음 챕터를 차분히 열어나가겠다"고 전했다.





AD

해수엘 FW 신규 컬렉션은 전국 면세점 매장 및 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>