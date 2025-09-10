美구금 한인 태운 전세기, 내일 저녁 한국 도착할 듯…구금 6일만 석방

조현 외교부 장관, 루비오 미 국무장관 면담은 '아직'…미측 사정으로 하루 연기

미국 조지아주 현대차·LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 근무하다 갑작스레 체포된 우리 국민 300여명이 구금 6일 만에 풀려나 11일 저녁 귀국할 것으로 보인다. 다만 출장 중 난데없이 체포된 인력들에 대한 구금기록 삭제 등 세부사항 조율을 위해 당초 9일(현지시간)로 예정됐던 한미 외교장관 면담은 10일로 하루 미뤄졌다. 당국은 고위급 교섭과 별도로 구금자들의 귀국 일정은 예정대로 진행한다는 방침이다.

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 구금된 한국인들을 태울 대한항공 B747-8i 전세기가 10일 오전 인천국제공항 2터미널 계류장에서 이륙을 준비하고 있다. 체포·구금된 한국인 300여명은현지시간으로 10일 오후 2시 30분(한국시간 11일 오전 3시 30분) 전후 현지에서 출발할 것으로 전해졌다. 공항사진기자단

10일 외교 소식통에 따르면 한국인 근로자 등을 태운 전세기가 11일 오후 6시20분께 인천국제공항에 도착할 예정이다. 미국 현지시간으로 구금 6일 만인 10일 오전 일찍 풀려난 뒤 차량으로 약 4시간30분 거리의 애틀랜타 공항으로 이동해 전세기에 탑승, 오후 2시30분 출발한다는 것이 현재의 계획이다. 이 같은 내용은 구금자들의 한국 가족들에게도 공지된 것으로 전해졌다.

다만 전세기 탑승 인원 및 전원 자진 출국 여부, 구금기록 삭제 및 사면 등 상세 내용은 미국 측과의 협의가 마무리되지 못한 상태다. 미국 워싱턴D.C.를 방문 중인 조현 외교부 장관은 당초 9일(현지시간) 마코 루비오 미국 국무부 장관과 면담할 예정이었으나, 미국 측 사정으로 10일 오전으로 하루 미뤄졌다. 조 장관은 이 자리에서 이번 사태에 대한 항의와 함께 구금자들에 대한 후속 조치 및 재발방지책을 협의할 것으로 보인다.

루비오 장관과의 면담이 하루 늦춰지면서, 조 장관은 대신 이날 워싱턴D.C.에서 화상 현장점검회의를 주재했다. 주애틀랜타 총영사관 및 현지에 급파된 신속대응팀 등 당국자들과 함께 상황 전반을 점검한 것으로 보인다. 아울러 미국 현지에서 근무 중인 경제인들과 간담회도 가졌다. 이외에 조 장관은 미 의회 관계자 등과의 면담을 가질 가능성도 있다. 이번 사태의 근본 원인으로 지목된 한국인 전문인력 대상 별도 비자 쿼터(E-4) 신설 이슈는 입법 사안인 만큼 관련 논의가 필요한 상황이다.

구금 장기화 우려가 컸던 상황에서, 한국 근로자들의 귀국이 마무리되면 사태는 일단락될 것으로 보인다. 하지만 석방 직후 개인 물품을 챙길 새도 없이 곧바로 공항으로 이동해 출국하는 형태가 사실상 추방에 가까운 데다, 실제 구금됐던 한국인들이 향후 재입국 거부 등 불이익을 받을 수 있다는 우려는 여전하다. 미국에서의 구금기록이 삭제될 수 있을지도 불투명하다. 별도 사면 절차가 필요하다는 법조계의 지적도 나오는 가운데, 구금자 중 일부는 귀국하지 않고 현지에 남아 법정 다툼을 벌일 가능성도 있다.





미국이 환영했던 대미 투자의 성과물인 배터리 공장 근무 인력을 대상으로, 마치 불법 범죄조직을 다루듯이 수갑·쇠사슬을 동원해 기습 체포 작전을 벌인 데 대한 비판 여론도 들끓고 있다. 사태 발생 이후인 지난 5일 도널드 트럼프 미국 대통령은 "그들은 불법 체류자(illegal aliens)였고 이민세관단속국(ICE)은 자기 할 일을 한 것"이라고 언급했고, 7일에도 "인재를 합법적으로 데려올 수 있도록 만들겠다"고 말했다. 이는 곧 구금된 인력들이 '불법'을 저질렀다는 인식이 깔린 발언이어서 논란을 키웠다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

