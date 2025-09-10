춘천시, 머무는 관광도시로…숙박형 관광객 88% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

단체관광객 유치 인센티브로 7455명 유치

지원금 1억원 투입 → 소비 5억원 유도

2025년 천만 관광객 목표 달성 기반 강화

춘천의 관광 트렌드가 머무는 관광으로 변화하고 있다.

춘천시청 전경.

강원도 춘천시(시장 육동한)는 단체관광객 유치 인센티브 사업을 통해 올해 내·외국인 숙박 관광객 3714명을 유치했다. 지난해 같은 기간(1972명)보다 약 88% 늘어난 수치다. 특히 외국인(1225명)의 경우 전년 동기(349명) 대비 251% 증가했다.

단체관광객 유치 인센티브 사업은 여행사가 춘천을 방문하는 단체관광객을 모집해 지역 내 숙박·식음·체험 소비를 유도할 경우 시가 지원금을 지급하는 제도다. 지원금은 내국인·외국인, 수학여행, 취약계층 등 관광객 유형과 숙박 여부에 따라 차등 지급된다. 올해는 당일 관광, 숙박 관광을 모두 합쳐 총 7455명이 이 사업을 통해 춘천을 찾았고 시가 여행사에 지급한 지원금은 1억400만원이다.

시는 이 사업을 통해 지원금의 5배에 달하는 소비 효과를 이끌어냈다. 지급된 지원금은 1억400만원 수준이지만 여행사 지출 증빙을 분석한 결과 약 5억1100만원이 지역에서 소비된 것으로 나타났다.

이 같은 성과는 춘천시가 2025년 천만 관광객 유치 목표 달성을 위한 기반을 다지는 데 큰 의미가 있다.





춘천시 관계자는 "체류형 관광정책을 더욱 강화해 지역경제 파급효과를 높이고 시민과 관광객 모두가 만족할 수 있는 관광 인프라를 만들겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

