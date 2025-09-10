트럼프 '상호 관세' 운명 쥔 소송전…연내 최종 판결 나올 듯

미 대법원, 신속 처리 합의

19일까지 서면 의견서 제출

첫 구두 변론은 11월 첫째주

핵심 쟁점 'IEEPA' 권한 해석

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계에 부과한 '상호관세'의 위법 여부를 가리는 연방대법원의 최종 판결이 연내에 나올 전망이다. 이번 판결은 향후 미국 통상정책의 방향뿐 아니라 미국이 주도하는 무역 협상 구도 전반에도 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

연방대법원은 9일(현지시간) 상호관세 소송을 심리하기로 하고, 트럼프 행정부의 요청을 받아들여 사건을 신속 처리하기로 했다. 이에 따라 트럼프 행정부는 오는 19일까지 서면 의견서를 제출해야 하며, 첫 구두 변론은 오는 11월 첫째 주에 열릴 예정이다. 이 시간표대로라면 연내 판결 선고가 가능하다고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

앞서 국제무역법원은 지난 5월 트럼프 행정부가 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 부과한 관세가 위법이라고 판결한 바 있다. 연방순회항소법원도 지난달 29일 "1977년 제정된 IEEPA는 대통령에게 관세 부과 권한을 부여하지 않는다"며 7대 4로 트럼프 대통령의 권한 남용을 인정했다. 판결에 불복해 항소한 트럼프 행정부는 이 판결을 뒤집어 달라며 대법원에 신속 심리를 요청했다. 소송이 지연될수록 다른 나라와 진행 중인 관세 협상에 차질이 빚어진다는 이유에서다.

이번 소송은 트럼프 2기 행정부가 밀어붙이는 주요 정책의 합법성을 대법원이 본안에서 처음 판단하는 사례가 될 전망이다. 취임 이후 트럼프 대통령은 각종 정책에 대한 다수의 소송에 직면했지만, 대법원은 지금까지 임시 조치의 허용·차단에 국한해 개입해왔다. 트럼프 행정부는 그 과정에서 △이민자 추방유예 폐지 △연방기관장 해임 △보조금 집행 정지 등과 관련해 대법원 긴급 심리 절차에서 승소한 경험이 있다.

소송의 쟁점은 IEEPA를 근거로 대통령이 전 세계에 상호 관세를 부과할 수 있는지다. IEEPA는 주로 적성국 제재나 자산 동결 수단으로 활용돼 왔으며, 이를 관세 근거로 삼은 것은 트럼프 대통령이 처음이다. 이에 따라 이번 소송은 트럼프 행정부 통상정책의 향방을 좌우할 분수령으로 평가된다. 트럼프 2기 행정부 무역정책의 핵심축이 '관세'이기 때문이다. 트럼프 대통령은 관세가 펜타닐 위기 차단, 제조업 부흥, 일자리 보호 등에 기여할 것이라고 주장해왔다.

워싱턴포스트(WP)는 "이번 소송은 대통령 경제 의제의 핵심을 좌우할 수 있으며, 미국 경제와 글로벌 교역의 흐름 자체를 바꿀 수 있는 중대한 사건으로 평가된다"고 분석했다. 로이터통신 역시 "이번 사건은 대통령의 경제 권한을 시험하는 중대한 법적 갈림길이 될 것"이라고 평가했다.

트럼프 행정부가 대법원에서 패소할 경우 상호관세 정책은 근거를 잃게 된다. 항소심은 이미 관세 부과 권한이 없다고 판결했지만, 대법원 심리 동안 항소심 판결 효력이 정지돼 관세가 유지됐었다. 그러나 대법원의 확정판결은 사법부의 최종 판단이기 때문에 행정부는 이 결정을 존중하고 이행해야 한다. 이 경우 지금까지 거둔 최대 1조달러 규모의 관세를 환급해야 하며, 약 12개국 및 유럽연합(EU)과 체결한 일부 무역 합의도 되돌려질 가능성이 크다.

트럼프 행정부는 이러한 결과가 "재앙적 후폭풍"을 불러올 것이라고 경고했다. 스콧 베선트 재무부 장관은 대법원 제출 서류에서 "내년 여름까지 7500억~1조달러 관세 수입을 예상하고 있으며, 법원이 관세를 무효로 하면 경제적 타격은 치명적일 것"이라고 주장했다.

패소에 대비해 트럼프 행정부가 무역확장법 232조나 무역법 301조 등 다른 법률을 활용할 수 있다는 전망도 나온다. 그러나 이 경우 조사 개시, 보고서 제출, 행정절차법(APA)에 따른 공청회와 관보 게재 등 절차를 거쳐야 하므로 상당한 시간이 필요하다. 실제로 트럼프 1기 당시 철강·알루미늄 관세(232조)와 중국산 수입품 관세(301조) 부과까지 각각 평균 7~11개월이 소요됐다.





WP는 "트럼프 대통령이 대법원에서 패소하더라도 다른 법적 수단으로 관세를 다시 부과할 수는 있다"면서도 "행정 절차를 거쳐야 하므로 시간 지연이 불가피하다. 행정부는 이런 우회 경로도 검토 중인 것으로 알려졌다"고 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

