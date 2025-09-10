강동구, 한강변 친환경 정비·개발 추진…이달 중 밑그림 완성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘강동 리버 그린웨이’ 프로젝트

한강변 친환경 명소 조성 단계별 추진

서울 강동구(구청장 이수희)가 한강변을 주민 일상과 연결되는 친환경 수변 명소로 조성하기 위한 ‘강동 리버 그린웨이’ 기본 구상을 이달 안에 확정한다고 10일 밝혔다.

'강동 리버 그린웨이' 종합 구상도. 강동구 제공.

구는 지난해 10월부터 진행한 ‘한강변 친환경 정비 및 개발 타당성 조사 용역’을 통해 현황과 가능성을 분석하고, 관계 기관 협의와 제도 검토를 거쳐 추진 가능한 개발안을 도출했다. 이번 구상은 자연성 회복 및 보전, 지속가능한 지역 활성화, 주민·방문객 만족도 증진, 랜드마크화 및 브랜드화 등을 목표로 하고 있다.

사업은 단기, 중기, 장기의 단계별 계획으로 추진된다. 단기적으로는 현행 제도 내에서 가능한 사업부터 우선 추진하고, 중장기적으로는 규제 완화를 통해 한강변을 문화예술과 생태가 어우러진 명소로 발전시킨다.

강동구 한강변은 암사생태공원에서 가래여울마을까지 네 구간으로 나눠 개발된다. 암사동 유적과 암사생태공원 일대는 역사·생태 복합 공간으로, 암사취수장에서 고덕산까지는 전망대와 생태교량을 갖춘 경관 특화 공간으로 조성된다. 고덕산에서 고덕천까지는 생태와 도심이 어우러진 힐링 공간, 고덕천에서 가래여울마을까지는 자전거 이용객을 위한 쉼터와 먹거리길로 개발된다.

구는 강동 리버 그린웨이가 주민 여가와 휴식 공간 확충, 교육·체험 기회 제공, 관광·문화 콘텐츠 확장과 지역경제 활성화까지 다양한 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.





이수희 강동구청장은 “한강변 친환경 정비 및 개발을 위한 타당성 조사가 마무리 단계에 접어든 만큼, 주민들이 체감할 수 있는 변화로 이어지도록 사업 속도를 높이겠다”며 “강동 리버 그린웨이가 서울을 대표하는 친환경 수변 공간으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

고덕토평대교에서 바라본 한강변 석양. 강동구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

