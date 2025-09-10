보잉, 한국 방산 부문 대표에 알랜 가르시아 부사장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보잉 한국 방산 부문 대표에 알랜 가르시아(Alain Garcia) 부사장이 임명됐다. 가르시아 대표는 보잉 디펜스, 우주 및 안보와 보잉 글로벌 서비스를 담당하게 된다.

가르시아(Alain Garcia) 보잉 디펜스, 우주 및 안보(Boeing Defense, Space & Security, BDS)와 보잉 글로벌 서비스(Boeing Global Services, BGS)의 한국 방산 부문 대표. 사진=보잉코리아

10일 보잉에 따르면 가르시아 대표는 F/A-18을 포함한 다양한 항공기 전투와 훈련 전문성을 보유한 미 해군 조종사 출신이다. 보잉에서 17년 이상의 경력을 쌓았다. 인도, 핀란드, 스위스, 쿠웨이트, 이집트, 오만 및 싱가포르 등에서 보잉의 리더십 역할을 수행하며 폭넓은 글로벌 사업 개발을 이끌었다.

군 항공과 훈련에 대한 깊은 이해와 입증된 방산 사업 개발 역량을 바탕으로 그는 보잉과 한국의 파트너십을 더 발전시키는 데 중요한 역할을 할 예정이다. 또 한국 내 보잉의 디펜스 및 정부 서비스 사업을 주도하며 기존 고객 관계를 강화하고 파트너사와의 협력을 강화할 것이라고 보잉 측은 설명했다.

윌 셰이퍼(Will Shaffer) 보잉코리아 사장은 "알랜 가르시아의 임명은 보잉이 대한민국과의 75년 파트너십을 기념하는 시점에 이뤄져 더욱 뜻깊다"며 "앞으로 알랜은 보잉의 디펜스 및 정부 서비스를 한국군의 변화하는 요구에 연결하는 데 핵심적인 역할을 하며, 지속적인 성장과 협력을 이끌 것"이라고 말했다.





현재 한국은 AH-64 아파치, CH-47 치누크, E737 피스아이, F-15K 슬램 이글, P-8 포세이돈 등보잉 항공기를 운용하고 있다.





