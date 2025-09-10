홍천군 이장연합회, 용문~홍천 광역철도 예타통과 촉구 건의문 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍천군 이장연합회, 국회 기획재정위원장 방문

용문~홍천 광역철도 예타통과 촉구 건의문 전달

세종청사에서 홍천철도 유치 염원 릴레이 홍보 캠페인을 전개 중인 홍천군 이장연합회(연합회장 김진훈)가 지난 9일 국회를 방문했다.

홍천군 이장연합회가 지난 9일 국회를 방문하고 있다. 홍천군 제공

용문~홍천 광역철도는 현재 예비타당성조사가 막바지로 연말 결과 발표가 예상되며 지난 8월 '이재명 정부 국정운영 5개년 계획'에 강원 지역 7대 공약 15대 추진 과제로 포함되고 2026년 정부 예산안에 사업예산이 반영되며 예비타당성조사 통과가 기대된다.

홍천군 이장연합회는 이번 국회 방문에서 기획재정위원회 위원장인 임이자 위원실을 방문하여 홍천군민의 염원과 홍천철도 사업 필요성을 설명하며, 예비타당성조사 통과를 촉구하였다.

특히, 기획재정위원회 위원장인 임이자 위원에게 '용문~홍천 광역철도 예비타당성조사 통과 촉구 건의서'를 전달하며 예타 통과를 위한 적극적인 지원을 요청하였다.





김진훈 홍천군 이장연합회장은 "용문~홍천 광역철도가 지역의 미래를 견인할 최대 숙원사업으로 서울과 경기, 강원을 하나의 생활권·경제권으로 연결하여 지역 소멸을 막고 대한민국 균형발전의 마중물이 될 것"이라며 "예비타당성조사 통과가 이루어질 때까지 지속적으로 유치 활동에 동참하겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

