경기관광공사, 연천·동두천 노포 팸투어…19일까지 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기관광공사가 오는 30일 운영하는 경기노포 팸투어 '코리안 SOUP&SOOP 투어' 참가자를 이달 19일까지 모집한다.

이번 팸투어는 경기 노포의 대표 메뉴인 설렁탕과 부대찌개('SOUP'), 임진강 댑싸리 공원과 동두천 자연휴양림('SOOP')을 결합한 콘셉트로 경기노포 관광 활성화를 위해 기획된 프로그램이다.

이번에는 경기 북부의 연천과 동두천 일대 노포와 인근 관광지를 연계한 당일치기 식도락 여행 코스로 운영된다.

특히 이번 팸투어에는 75만명의 구독자를 보유한 핀란드 출신의 방송인 겸 유튜버 레오 란타(Ranta Leo Raino)가 동행한다. 그는 참가자들과 함께 고려설렁탕, 동광극장, 호수식당 등의 경기노포와 연천 임진강 댑싸리 공원, 동두천 두드림 마켓 및 자연 휴양림을 탐방한다.

투어 모습은 경기관광공사 공식 유튜브 채널(@gg_tour)을 통해 공개된다.

경기노포 팸투어 참가자 모집 안내 포스터

AD

모집 대상은 만 19세 이상 경기도 거주자로 인스타그램·블로그·유튜브 등 SNS 운영자는 선발 과정에서 우대한다.

선발 인원은 총 10명으로 여행 경비 전액을 지원한다.

참가 신청은 경기관광공사 인스타그램(@gyeonggi_tour)을 통해 구글 폼으로 접수 가능하다. 당첨자 발표는 24일이다.

경기관광공사 관계자는 "경기노포는 단순히 오래된 가게가 아니라 수십 년 동안 같은 자리를 지키며 손님의 신뢰와 사랑을 쌓아온 진심을 보여주는 가게"라며 "이번 팸투어는 그런 노포의 진심과 장인정신을 관광 프로그램으로 선보일 수 있다는 점에서 의미가 크며, 더 많은 분이 경기노포의 매력과 가치를 직접 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





AD

한편 경기노포는 각 지역의 문화와 전통을 간직한 20년 이상의 역사 깊은 가게들로 2023년에 25곳, 2024년에 32곳이 추가 선정되면서 현재 총 57곳이 지정됐다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>