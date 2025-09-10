카카오뱅크, 대화형 AI서비스 출시 100일만에 100만명 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일평균 1만 명 신규 가입…2030 세대는 'AI 검색', 중·장년층은 'AI 계산기' 선호

검색 영역 확대 및 서비스 간 기술 연계 강화…"금융 파트너로 자리매김"





AD

카카오뱅크가 선보인 '대화형 AI 서비스'가 출시 약 100일 만에 누적 이용자 100만 명을 돌파했다. 하루 평균 1만 명 이상이 새롭게 서비스를 이용하고 있는 셈이다. 카카오뱅크의 AI 기반 고객 서비스가 본격적으로 안착하고 있다는 평가가 나온다.

카카오뱅크는 5월 금융권 최초로 대화형 검색 서비스인 'AI 검색'을 출시하고, 6월에는 국내 유일의 생성형 AI 기반 금융 계산 서비스 'AI 금융 계산기'를 선보이는 등 현재 두 가지 '대화형 AI 서비스'를 운영하고 있다.

'AI 검색'은 카카오뱅크 상품 정보부터 기초 금융 지식까지 AI가 대화하듯 안내하는 서비스이고, 'AI 금융 계산기'는 예·적금, 대출, 환율 등 일상 속 금융 계산을 손쉽게 도와주는 서비스다.

누구나 손쉽게 이용할 수 있도록 접근성을 높인 것이 인기의 비결로 분석된다. 카카오뱅크 관계자는 "고객이 친구에게 묻듯 질문하면 AI가 이해하기 쉽게 답해 준다"며 "금융 지식이 부족한 청소년이나 고령층도 부담 없이 이용할 수 있다는 점이 호응을 얻고 있다"고 설명했다.

연령대별 이용 패턴은 뚜렷하게 갈렸다. 'AI 검색'은 20대 이하(38%)와 30대(22%)가 주로 이용하며 젊은 층의 금융 파트너로 자리매김하고 있다. 실제 'AI 검색'을 이용하는 고객 중 30%에 달하는 이용자가 검색을 통해 상품 추천을 받고 서비스 페이지까지 진입해 '실제 이용'까지 하는 것으로 나타났다.

'AI 검색'을 통해 가장 많이 검색된 주제는 지난 7월 정부가 배포한 '민생회복 소비쿠폰' 사용법으로, 출시 첫날인 7월 21일 하루에만 8만 건의 질문이 몰렸다. 10대 청소년 고객의 경우 카카오뱅크 금융 서비스에 대한 질문보다 "예금과 적금은 어떻게 달라?" "금리가 뭐야?"와 같은 일상 속 금융 정보를 물어보는 비율이 타 연령층 대비 3배 이상 높았다.

반면 'AI 금융 계산기'는 40대(29%)와 50대 이상(29%) 비중이 60% 가까이 차지해, 중장년층이 더 자주 활용하는 것으로 집계됐다. 이에 따라 카카오뱅크는 연금계산, 복리계산, MMF박스 계산 등 복잡한 연산 기능을 추가해 서비스 범위를 확장했다.

카카오뱅크는 앞으로 'AI 검색'의 금융 정보 범위를 넓히는 한편, 'AI 금융 계산기'로 해결이 어려운 질문에 대해 'AI 검색'을 통한 답변으로 이어질 수 있도록 두 서비스 간 기술적 연계를 강화할 계획이다.





AD

카카오뱅크는 "대화형 AI서비스는 고객이 금융 정보를 더욱 쉽고 빠르게 얻을 수 있도록 돕는 '금융 파트너'로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 AI 기술 기반의 혁신으로 차별화된 금융 경험을 제공하겠다"고 전했다. (끝)





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>