중랑구, 장미달빛거리·우림맛솜씨길 ‘골목형상점가’ 지정

지역 소상공인 지원·경제 활력 강화

서울 중랑구(구청장 류경기)는 묵제2동 ‘장미달빛거리’와 망우본동 ‘우림맛솜씨길’을 각각 제9호, 제10호 골목형상점가로 지정하고 9일 지정서 수여식을 개최했다고 10일 밝혔다.

수여식 기념 촬영 중인 골목형 상점가 상인들과 류경기 중랑구청장. 중랑구 제공.

구는 코로나19 장기화로 침체된 골목상권 회복을 위해 2022년부터 매년 골목형상점가를 신규 지정해 소상공인 지원 기반을 확대해왔다. 이번 지정으로 두 상점가는 온누리상품권 가맹점 등록은 물론, 중소벤처기업부와 서울시가 추진하는 시설·경영 현대화 공모사업에도 참여할 수 있다. 이를 통해 시설 개·보수, 편의 개선, 축제 개최 등 다양한 활성화 사업이 가능해질 전망이다.

현재 중랑구에는 총 10곳의 골목형상점가가 운영되고 있다. 구는 지정 이전인 2018년부터 특화거리 조성사업을 추진해 보행로 확장, 전선 지중화, 경관조명 설치 등으로 골목길의 안전성과 미관을 높여왔다. 이후에도 각 상점가 특색에 맞춘 지속적인 지원을 이어왔다.

태릉 골목형상점가(제1호) 고객지원센터 운영과 스카이어닝 설치, 상봉먹자 골목형상점가(제2호) 로컬브랜드 육성, 사가정51길(제3호) 거리축제, 장미꽃빛거리(제4호) 야시장 개최 등이 대표적 사례다. 봉우시장(제5호), 묵동도깨비시장(제6호), 신내구길(제7호), 겸재한신길(제8호) 역시 시설개선 사업과 축제를 통해 지역경제 활성화에 기여해왔다.

올해는 신규 지정된 제9·10호 상점가를 포함해 모든 골목형상점가에서 올 추석을 맞아 9월 말부터 10월 초까지 다양한 이벤트를 열어 상권 활성화를 도모할 예정이다.





류경기 중랑구청장은 “골목형상점가는 소상공인의 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 핵심적인 역할을 하고 있다”며, “앞으로도 현장의 목소리를 세심하게 반영해 구민과 소상공인이 모두 체감할 수 있는 실질적 지원을 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

