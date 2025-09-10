부산도시공사, 청렴 소통 간담회 개최… “직원 목소리가 혁신 출발점”

상임감사, 6∼8월간 총 22회 대면… 청렴 시책·제도 개선 반영 예정
부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 상임감사가 주관하는 청렴 소통 간담회를 열고 직원들과 직접 의견을 나누는 자리를 마련했다.
이 간담회는 조직 내 청렴 문화 확산과 공감대 형성을 위해 추진됐다.
이수원 상임감사는 지난 6월부터 8월까지 총 22차례 직원들을 직접 만나 청렴도 제고 방안뿐 아니라 업무 현장에서의 애로사항과 건의사항을 폭넓게 청취했다.
BMC는 간담회에서 수렴한 의견을 이달 중 각 부서에 전달하고 부서별 검토를 거쳐 향후 청렴 시책과 제도 개선으로 이어간다는 계획이다.
이 상임감사는 "직원들의 목소리를 직접 듣고 건강한 조직을 만드는 것이 청렴 경영의 출발점"이라며 "청취한 의견을 바탕으로 더욱 투명하고 신뢰받는 공기업으로 거듭나겠다"고 강조했다.
앞서 부산도시공사는 지난 1월에도 상임감사가 전 직원을 대상으로 종합청렴도 결과와 올해 청렴 시책을 공유하는 간담회를 개최한 바 있다. 공사는 앞으로도 현장 소통을 강화하며 지속적인 혁신을 이어갈 방침이다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
