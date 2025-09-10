제네시스, 2026년형 GV80·GV80 쿠페 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제네시스가 브랜드 대표 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV) GV80·GV80 쿠페의 연식변경 모델 '2026 GV80'와 '2026 GV80 쿠페'를 10일 출시했다.

2026 GV80 및 GV80 쿠페

사양 최적화를 통해 판매가격을 낮추면서도 내·외장 디자인을 개선해 고급스러움을 강화한 것이 특징이다. 2026 GV80·GV80 쿠페의 기본 사양을 선호도 높은 사양 위주로 재구성하면서 가격을 각각 50만원(가솔린 2.5 터보·2WD·개별소비세 3.5% 기준) 인하했다. ▲헤드업 디스플레이 ▲드라이빙 어시스턴스 패키지 I ▲드라이빙 어시스턴스 패키지 II 등 인기 사양을 조합한 '파퓰러 패키지'에 고객 선호도가 높은 '빌트인 캠 패키지'를 추가해 상품 경쟁력을 강화했다.

제네시스는 차량 후면에 제네시스(GENESIS) 레터링을 제외한 모든 글자를 삭제해 깔끔한 후면 디자인을 구현했다. 이는 제네시스가 추구하는 가치와 럭셔리 경험, 디자인에 대한 자신감을 강조하기 위한 것으로 추후 출시되는 모든 제네시스 차종에 순차 적용될 예정이다. 실내 분위기는 도어 무드램프 밝기를 높여 감성적으로 연출하고, 쿠페 전용 '베링 블루' 색상을 일반 모델에서도 선택할 수 있게 했다.

또한 쿠페 가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 모델에 22인치 휠 및 타이어를 기본 적용했다.

이 밖에도 제네시스는 2026 GV80·GV80 쿠페 블랙에 빌트인 캠 패키지를 기본 적용하고, 블랙 전용 전동식 사이드 스텝을 신규 출시해 디자인 일체감을 더욱 높였다.

2026 GV80 가격은 ▲가솔린 2.5 터보 6790만원 ▲가솔린 3.5 터보 7332만원이다. 2026 GV80 쿠페는 ▲가솔린 2.5 터보 8016만원 ▲가솔린 3.5 터보 8430만원 ▲가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 9055만원이다.





2026 GV80 블랙 가격은 ▲가솔린 2.5 터보 9377만원 ▲가솔린 3.5 터보 9797만원이다. 2026 GV80 쿠페 블랙은 ▲가솔린 2.5 터보 9967만원 ▲가솔린 3.5 터보 1억387만원 ▲가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 1억902만원이다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

