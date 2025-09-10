강원도, 서울서 '강원수산물 특별해(海) 신선해(海) 함께해(海)' 특별전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11~12일 전 품목 30% 할인

시식·홍보 등 다양한 행사 진행

강원특별자치도(도지사 김진태)는 오는 11일부터 12일(금)까지 서울 마포구 강원특별자치도민회관에서 '대도시 수산물 특판전'을 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 '강원 수산물 특별해(海)! 신선해(海)! 함께해(海)!'라는 슬로건 아래, 도내 수협 5개소와 가공업체 3개소 등 총 8개 수산업체가 참여해 문어·오징어 등 인기 어종을 비롯해 젓갈류, 건어물 등 40여 종의 청정 수산물을 선보일 예정이다.

행사장에서는 시민들이 합리적인 가격으로 다양한 수산물을 구매할 수 있도록 전 품목 30% 할인을 실시하며, 3만 원 이상 구매 시 3000원, 5만원 이상 구매 시 5000원의 할인 쿠폰을 추가로 제공한다. 또한 도민회관 내 강원푸드마켓과 연계해 타임세일 등을 진행, 현장 분위기를 더욱 풍성하게 할 계획이다.





강원특별자치도 관계자는 "이번 특판전은 명절을 앞두고 수도권 시민들에게 청정 동해 수산물의 우수성을 직접 체험할 기회를 제공하는 동시에, 도내 수협과 가공업체의 판로 확대에도 실질적인 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 특판전을 정례화해 강원 수산물의 안정적 판매 기반을 마련하고, 생산자와 소비자가 함께 상생할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

