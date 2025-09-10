성비위 파장 속 '프사' 바꾼 조국…김재섭 "공감능력 심각히 결여, 은퇴해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9일 김재섭 '정치시그널' 인터뷰

"다 자진사퇴하는데 프사나 바꾸고"

"공감능력 심각히 결여…은퇴하라”

조국 조국혁신당 혁신연구원장이 지난 6일 교체한 SNS 프로필 사진. 조국 페이스북

조국혁신당 지도부가 당내 성 비위 논란으로 총사퇴한 가운데 조국 조국혁신당 혁신연구원장이 페이스북 프로필 사진을 바꾼 것과 관련, 김재섭 국민의힘 의원이 "공감 능력이 심각히 결여돼 있다"고 비판했다.

9일 김 의원은 채널A 라디오쇼 '정치시그널'에 출연해 "조 원장은 수감 중에도 옥중서신을 보내고, 심지어 배우자가 감옥에 있을 때도 철봉 해서 인증샷 하시는 분"이라며 "(수감 당시) 성비위 사건에 대해 할 일이 없었던 게 아니다. 책임지기 싫었던 것"이라고 꼬집었다.

김 의원은 "지금이라도 할 수 있다. 정중하게 사과하고, 조치하고, 제명할 사람 제명해야 한다"며 "다 자진사퇴 형국으로 가고 본인은 뒤로 빠져서 프사(프로필 사진)이나 바꾸고 있다. 심각한 공감 능력 결여다"고 지적했다. 그러면서 "조 원장 본인이 등판해서 수습해야 하는데, 이게 수습할 수 있는 상황인가 싶다"고 말했다. 김 의원은 "당을 해체해야 하는 거 아닌가 모르겠다"며 "조 원장은 정계 은퇴해야 한다"고도 했다.

"김어준의 말이 민주당의 당론" "'계몽령 앵무새' 전한길에게 먹이 금지"

김재섭 국민의힘 의원

김 의원은 또 최근 곽상언 더불어민주당 의원이 '유튜브 권력에 조아릴 생각이 없다'고 발언한 것에 대해선 "전 국민이 다 민주당의 입을 바라보는 게 아니라 김어준의 입을 바라보는 거 아니냐. 사실 이 민주당의 당론이라든지 아니면 민주당에서 나오는 여러 가지 논의의 메커니즘은 사실 김어준의 뉴스공장으로부터 시작되는 것 같다"며 동의를 표했다.

'전직 한국사 강사 전한길씨가 유튜브를 통해 여론을 형성하려 하는 것이냐'는 질문에는 "여론 형성한다고 해서, 조그마한 바운더리 안에서 형성한다고 그게 당의 입장으로 반영될 것도 아니다"라며 "전한길씨 관련해서 그렇게 방송에서 질문이 오면 질문이 오니까 대답은 하는데 거기는 그냥 부정선거, 계몽령 앵무새 아니냐. 그것만 반복적으로 '부정선거무새'처럼 돼버린 사람한테는 먹이를 주면 안 된다고 생각한다. 먹이 금지"라고 답했다.





앞서 조 원장은 지난 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "(성비위 사건) 당시 당적 박탈로 비당원 신분이었던 저로서는 당의 공식 절차가 진행되는 과정에서 할 수 있는 역할이 없었다"며 "비당원인 제가 이 절차에 개입하는 것이 공당의 체계와 절차를 무너뜨린다고 판단했다"고 적었다. 이후 지난 6일 성 비위 사건에 대해 추가 입장은 내지 않은 채 앞을 응시한 채 페이스북 프로필 사진을 귀를 기울이고 경청하는 모습의 사진으로 교체했다．





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

