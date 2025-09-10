부산대, 한국능률협회컨설팅과 손잡고 ‘AI 전환’ 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AX 마스터플랜·A.U.R.A 프로젝트 추진… “대학 AI 표준 제시”

부산대학교가 AI 시대에 발맞춰 대학의 교육·연구·행정 전 영역에서 'AI 전환(AX·AI Transformation)' 비전을 실행하기 위해 한국능률협회컨설팅(KMAC)과 손잡았다.

부산대(총장 최재원)는 9일 서울 FKI타워 컨퍼런스센터에서 KMAC(대표 한수희)와 전략적 파트너십을 공식 체결했다고 10일 전했다.

부산대가 한국능률협회컨설팅과 손잡고 ‘AI 전환’을 본격화 한다. 부산대 제공

AD

이번 협력은 부산대의 대대적 AI 혁신 전략인 'A.U.R.A 프로젝트'를 뒷받침하기 위한 실행 기반 마련 차원이다.

A.U.R.A 프로젝트는 △AI Philosophy(철학) △Unified Research(융합 연구) △Reinforced Education(교육 강화) △Adaptive Administration(적응형 행정)을 축으로 대학 정책·교육·연구·행정·인프라 전반의 AI 대전환을 목표로 한다.

부산대는 지난 7월 'AX 대전환 통합전략 발족식'을 통해 총장 직속 AX 선도위원회와 실무 중심의 'AX Impact 추진단'을 발족, 3개년 로드맵을 마련하며 체계적인 거버넌스를 구축했다.

이 협약으로 부산대와 KMAC은 공동 선언문을 발표하고 △대학 AX 표준화 △글로벌 경쟁력 확보 △산학연 협력 실천 △인간 중심 가치 계승을 핵심 목표로 내세웠다. 행사에는 LG화학, 삼성SDS 등 주요 기업도 함께 참여해 부산대의 'PNU-AX 마스터플랜' 사례가 소개됐다.

최재원 부산대 총장은 "AI 시대 대학의 대전환은 더 이상 선택이 아니라 필수"라며 "부산대가 대한민국 대학 AI 전환의 표준 모델을 제시하겠다"고 말했다. 한수희 KMAC 대표는 "이번 전략이 글로벌 경쟁력을 갖춘 미래 교육 생태계의 전환점이 될 것"이라고 강조했다.





AD

부산대는 이번 파트너십을 발판으로 AI 기반 대학 혁신을 전국적으로 확산시키고 글로벌 선도대학으로 도약하기 위한 성과 창출에 속도를 낼 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>