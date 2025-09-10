'SNS 차단'에 성난 청년층 대규모 반정부 시위…네팔서 수십명 사망

현지 시위대 "경찰이 실탄 사용" 주장

시위 격화하자 결국 "SNS 차단 철회"

총리·내무부 장관 사임에도 정부 규탄

네팔에서 정부의 사회관계망서비스(SNS) 차단 정책과 부패에 반대하는 반정부 시위가 격화하며 유혈 사태가 벌어졌다. 20명이 넘게 숨진 가운데, 논란이 커지자 총리가 사임하고 정부는 SNS 접속을 다시 허용했지만 들끓는 민심은 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 9일(현지시간) AP통신 등 외신은 네팔에서 반정부 시위로 네팔 총리가 사임했다고 보도했다. 권위주의적 통제에 대한 불신이 커진 상황에서 청년층 표현의 자유를 막는 조치가 누적된 분노의 기폭제가 됐다는 분석이다.

네팔에서 정부의 사회관계망서비스(SNS) 차단 정책과 부패에 반대하는 반정부 시위가 격화하며 유혈 사태가 벌어졌다. AP연합뉴스

앞서 네팔 정부는 지난 5일부터 인스타그램과 유튜브, 페이스북, 엑스(옛 트위터) 등 주요 SNS의 접속을 차단했다. 당국의 새로운 등록 조치에 따르지 않았다는 이유에서였다. 이에 젊은 세대를 중심으로 정부가 여론을 통제하려 한다는 비판이 확산했고, 정부 부패를 척결하고 언론의 자유를 보장하라는 반정부 시위가 일어났다. 당국은 수도 카트만두 주요 지역에 통행금지령을 내리고 차단에 나섰지만, 시위대는 "SNS를 멈추지 말고 부패를 멈춰라","청년들은 부패에 맞선다", "SNS 차단을 철회하라" 등 구호가 적힌 깃발과 피켓을 들고 거리로 나섰다.

의회·대통령 관저 방화에 전직 총리 부인도 사망

일부 시위대는 경찰이 설치한 바리케이드를 넘어 의회 진입을 시도했고, 대법원과 검찰청 등에도 난입해 불을 지르기도 했다. 이들은 검찰총장 집무실과 카트만두 지방법원을 공격했고 사건 기록 서류를 꺼내 불에 태운 것으로 전해졌다. 경찰이 최루탄과 물대포, 고무탄을 사용해 강경 진압에 나서면서 시위는 순식간에 유혈 사태로 번졌다. 경찰이 실탄을 발포했다는 증언도 나왔다. 외신의 보도를 보면, 지금까지 20명이 넘게 숨지고 500명이 넘는 부상자가 나왔다.

SNS에는 카트만두 시내와 인근 지역에서 시위대가 주요 정치 지도자들의 자택을 공격하는 영상이 공유됐고, 람 찬드라 포우델 대통령을 비롯한 주요 인사들의 자택이나 건물도 불에 탄 것으로 알려졌다. 이 가운데, 네팔 현지 매체는 시위대가 카날 전 총리 자택을 공격했고 전 총리의 부인이 중화상을 입은 뒤 끝내 사망했다고 전했다.





AP연합뉴스

AP 통신은 샤르마 올리 총리가 사임했으나 시위대를 진정시키지는 못했다고 짚었다. 의원내각제인 네팔에서는 총리가 행정 수반으로 실권을 갖고 대통령은 의전상 국가 원수직을 수행한다. 수십 년 만의 유혈 충돌에 네팔 정부는 SNS 차단 조치를 해제했다. 이날 긴급 내각 회의가 열린 뒤 네팔 통신부 장관은 SNS 사용 금지를 해제한다고 발표했다. 그러나 부패 척결과 경제 성장에 소극적인 정부에 실망한 젊은 층이 대거 시위에 가담하면서 카트만두뿐만 아니라 다른 도시로도 확산 중이다. 여기에 SNS에서는 사치품과 호화로운 휴가 생활을 과시하는 고위층 자녀들의 모습과 생활고에 시달리는 이들을 대조하는 영상이 공유되며 시위가 한층 격화하고 있다.





