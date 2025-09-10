동명대, ‘레벨 업 데이’ 개최… 로컬 창업 역량 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재학생 대상 특강, 네트워킹



“지역사회 기여 주체로 성장”

동명대학교는 지난 5일 교내에서 재학생을 대상으로 '로컬 발굴을 위한 레벨 업 데이(Level Up! Day)'를 열고 창업 역량 강화를 위한 프로그램을 진행했다.

동명대가 ‘레벨 업 데이’를 개최하고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공

이날 행사에는 현직 지역 창업가들이 참여해 ▲절실해야 이긴다 ▲AI를 활용한 스타트업 사업 개발 ▲자산운용 포트폴리오 이해 등을 주제로 특강을 진행하고 학생들과의 네트워킹 시간을 가졌다.

참가한 한 학생은 "창업 현장에서 활약하는 전문가들의 생생한 경험과 노하우가 만족스러웠고, 로컬 창업 준비 과정에 필요한 지식을 습득할 수 있었다"고 말했다.





노성여 창업학과 교수(창업지원단장)는 "이번 행사가 학생들이 지역 사회 활성화에 기여하는 주체로 성장할 수 있는 긍정적인 영향력을 확대하는 계기가 됐다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

