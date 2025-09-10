서울시, 비역세권 현황 조사 추진…성장잠재지역 발굴 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비역세권 현황 조사·분석 추진

발전 가능성 높은 지역 발굴

서울시가 저 개발된 비역세권 지역을 전면 조사해 성장 가능성이 높은 지역을 발굴하고 활성화 전략 모색에 나선다.

시는 비역세권 지역을 중심으로 '성장잠재권 지역 활성화 전략'을 마련할 예정이라고 10일 밝혔다.

이번 조사는 대중교통 접근성과 기반시설, 지역 여건을 종합적으로 발전 가능성이 높은 지역을 찾아내는 것이 핵심이다. 도시의 효율적 활용과 균형 있는 개발을 위해 비역세권도 활성화 필요한 시점이라 판단해 조사를 착수하게 됐다.

시는 개발이 뒤처졌던 주거지역 등을 대상으로 △역세권과 비역세권 간 연계성 △유동 인구 △대중교통·생활SOC,녹지공간 확충 가능성 등을 종합 검토할 계획이다.

조사를 기반으로 대중교통·기반시설 등 입지 여건이 양호한 것으로 판단된 지역에 대해서는 주거·상업 기능 공급과 생활SOC, 보행환경·녹지공간 등 생활 환경개선을 추진할 계획이다. 성장 잠재력이 있는 지역의 경우 지역 활성화 모델을 마련해 사업화할 수 있도록 지원하기로 했다.





조남준 서울시 도시공간본부장은 "이번 조사는 그동안 주목받지 못했던 지역을 체계적으로 진단하고 미래 성장거점으로 탈바꿈시킬 전환점이 될 것"이라며 "역세권뿐만 아니라 도시 전반적인 활성화를 통해 새로운 도시 활력을 불어넣을 수 있도록 다각적으로 노력해 나갈 것"이라고 말했다.





