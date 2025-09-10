베테랑 김세영, 이번엔 마지막 고비 넘는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

크로거 퀸 시티 챔피언십서 첫 우승 재도전

5년 전 펠리컨 위민스 챔피언십 마지막 정상

최근 4개 대회 두 차례 톱 3 진입 상승세

베테랑 김세영이 올해 첫 우승에 재도전한다.

11일(현지시간)부터 나흘 동안 미국 오하이오주 해밀턴 타운십의 TPC 리버스벤드(파72·6876야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸 시티 챔피언십(총상금 200만달러)이 격전지다.

김세영이 크로거 퀸 시티 챔피언십에서 우승에 도전한다. AFP연합뉴스

김세영은 2015년 LPGA 투어에 데뷔해 메이저 대회 1승을 포함해 통산 12승을 수확한 정상급 선수다. 그러나 2020년 11월 펠리컨 위민스 챔피언십에서 정상에 오른 이후 약 5년째 우승 가뭄에 시달리고 있다.

올해도 이 대회 전까지 16개 대회에 등판해 우승은 없지만 6차례 톱 10에 진입하는 일관성을 자랑했다. 최근 분위기는 나쁘지 않다. 4개 대회에서 세 차례 우승 경쟁을 펼쳤다. 지난 7월 ISPS 한다 위민스 스코티시 오픈과 지난달 28일 FM 챔피언십에서 톱 3에 오르는 저력을 발휘했다.





김세영은 FM 챔피언십에선 1~2라운드에서 7언더파씩을 몰아치는 힘을 발휘했다. 이 대회에서 평균 256야드의 장타와 100% 벙커 세이브율이 돋보였다. 특히 이번 시즌엔 그린 적중 시 홀당 퍼팅 수가 1.75개(6위)일 만큼 그린 플레이가 좋아졌다. 오랜만에 통산 13승이 기대되는 이유다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

