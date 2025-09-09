영암군, 무화과 증정 기부 이벤트 3일 만에 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1억원 모금…추가 이벤트 진행

지역사랑기부제 예산 조기소진 이벤트 포스터. 영암군 제공

AD

전남 영암군이 고향사랑기부제 답례품에 제철 무화과를 추가 증정하는 이벤트를 열어 단 3일 만에 성황리에 마쳤다.

군은 지난 1일부터 진행한 '영암사랑 기부했더니 무화과랑 한우가 와르르' 이벤트가 조기 마감됐다고 9일 밝혔다. 이 기간 10만원 이상 고향 사랑 기부를 한 전국 기부자 788명에게 답례품에 더해 무화과 1kg을 증정했으며, 준비한 예산이 모두 소진됐다.

이번 이벤트로 영암군은 총 799건, 1억원이 넘는 기부금을 모금해 눈길을 끌었다. 고향사랑기부금 누적 모금액도 7억원을 돌파해 지난해보다 3개월 앞당긴 성과를 거뒀다.

군은 제철 농산물 증정이라는 지역 특화 전략과 각 읍·면민의 날 행사에서 향우들의 고액 기부가 맞물리며 높은 성과를 냈다고 분석했다.

영암군은 기부자 성원에 보답하기 위해 '한우는 계속, 무화과는 추첨' 이벤트를 이달 30일까지 진행한다. 10만원 이상 기부자 중 한우 5개 답례품을 선택한 기부자에게는 증량 혜택을 유지하고, 추가로 무화과 1kg 500개를 추첨해 증정한다.

온라인 플랫폼 '고향사랑e음', '위기브', 은행 창구 기부자 중 200명, 새롭게 참여한 '웰로' 플랫폼 기부자 중 300명을 대상으로 한다.





AD

이영주 영암군 홍보전략실장은 "짧은 기간에도 출향인 등 전국 각지의 기부자들이 큰 관심을 보여 이벤트가 성황리에 마무리됐다"며 "추가로 진행되는 이벤트에도 많은 관심과 성원을 바란다"고 전했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>