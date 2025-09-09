대중문화교류위원장 내정 박진영 "내 꿈은 한결같아…K팝 사랑받길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대통령 직속 기구 공동위원장 내정

"제도적 지원 통해 도약 이끌겠다"

AD

박진영 JYP엔터테인먼트 창의성총괄책임자(CCO)가 최휘영 문화체육관광부 장관과 함께 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 내정됐다고 대통령실이 9일 밝혔다.

박진영은 임명 직후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "정부 일을 맡는다는 게 엔터테인먼트 업계 종사자로서는 부담스럽고 걱정스러운 일이었지만, 지금 K팝이 특별한 기회를 맞았다고 생각해 결심하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "2003년 미국 음반사들을 찾아다니며 홍보자료를 돌렸을 때, 2009년 원더걸스가 '노바디'로 한국 가수 최초로 빌보드 핫100 차트에 진입했을 때, 그리고 지금 이 순간도 제 꿈은 똑같다. K팝이 전 세계에서 사랑받는 것"이라고 말했다.

그는 "현장에서 일하며 제도적 지원의 필요성을 절감해왔다. 앞으로 실효성 있는 정책 지원이 이뤄질 수 있도록 힘쓰고, 후배 아티스트들이 더 많은 기회를 얻도록 노력하겠다"며 "K팝이 한 단계 도약해 세계 문화 교류의 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

또 "많은 고민 끝에 시작하는 일이니, 조언과 응원을 부탁드린다. 함께 맡아 주신 최휘영 장관님께 감사드린다"고 덧붙였다.





AD

박진영은 1993년 가수로 데뷔해 '날 떠나지마', '허니' 등 다수의 히트곡을 발표했으며, 1996년 JYP엔터테인먼트를 설립해 지오디, 비, 원더걸스, 2PM, 미쓰에이, 갓세븐, 트와이스, 스트레이 키즈, 있지 등 K팝 가수를 발굴했다. 현재 JYP는 트와이스, 스트레이 키즈, 데이식스 등이 소속된 종합 엔터테인먼트사로 성장했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>