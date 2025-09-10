'금융위 해체'에 긴장하는 금융공기업…거취에 촉각

기능·성격 따라 기재부 이관 또는 금감위 존치

편제 과정서 기관장 공백 장기화 우려

업무 중복에 따른 공공기관 통폐합 가능성

주금공·신보 등 통폐합 거론 기관 긴장

금융위원회가 17년 만에 해체 수순을 밟으면서 산하 공공기관의 거취에도 관심이 쏠린다. 어느 부처의 관리 감독을 받게 될지부터, 타 부처 공공기관과의 통폐합 가능성까지 다양한 시나리오가 나오고 있다. 특히 통폐합 대상으로 언급되는 공공기관은 긴장한 기색이 역력하다. 소관 부처가 바뀌는 공공기관의 경우 이미 공석인 수장 공백이 장기화할 수 있다는 우려도 나온다.

10일 금융권에 따르면 정부가 금융위의 금융정책 기능을 기획재정부에서 분리되는 재정경제부로 이관하는 내용의 금융당국 조직개편안을 발표하면서, 금융위 산하 공공기관의 거취 논의도 본격화할 전망이다. 금융권에서는 정부 계획대로 오는 25일 국회에서 조직개편 관련 법안이 처리되면, 이후 본격적으로 공공기관 재편 논의가 시작될 것으로 보고 있다.

금융위 산하 공공기관은 ▲한국산업은행 ▲IBK기업은행 ▲한국자산관리공사(캠코) ▲한국주택금융공사 ▲예금보험공사(예보) ▲신용보증기금(신보) ▲서민금융진흥원(서금원) 등 총 7곳이다. 이들 기관은 기능과 성격에 따라 재경부(현 기획재정부)로 넘어가거나 신설되는 금융감독위원회에 남게 된다. 지난 7일 정부조직 개편안을 발표한 행정안전부는 금융정책에 대한 지도나 감독은 재경부가, 금융기관 건전성 부분은 금감위 소관이 될 가능성이 크다고 설명했다.

행안부 지침대로라면 금융정책 성격이 강한 캠코·주금공·예보·신보·서금원은 재경부로 소관 부처가 바뀌고, 산은과 기은은 금감위에 남아 건전성 관리를 받을 가능성이 크다. 공공기관 내부에서는 이는 정부조직 개편에 따른 당연한 수순으로 받아들이고 있다. 한 공공기관 관계자는 "재경부나 금감위나 사실 경제·금융 영역이라는 점에서 기능적으로는 비슷하다"며 "권한이 강한 재경부로 넘어가게 되면 정책에 더 힘이 실릴 수 있을 것이라는 기대도 있다"고 말했다.

이들이 긴장하는 것은 소관 부처를 정비하는 과정에서 타 부처 산하 공공기관들과 대규모 통폐합이 이뤄질 수 있기 때문이다. 이미 정부는 공공기관의 대대적인 통폐합 의지를 드러낸 상태다. 이재명 대통령은 지난달 "공공기관이 너무 많아서 숫자를 못 세겠다"며 사실상 통폐합을 지시했고, 대통령실은 '공공기관 통폐합 태스크포스(TF)' 출범을 예고하는 등 공공기관 재편을 기정사실화하고 있다.

금융위 산하 공공기관 중에서는 과거 사례에 비춰 주금공과 주택도시보증공사(HUG·국토교통부 산하), 신보와 기술보증기금(중소벤처기업부 산하)의 통폐합이 꾸준히 거론되는 중이다. 주금공과 HUG는 주택보증 업무 중복이, 신보와 기보는 중소기업 보증 중복이 지적됐다.

다만 통폐합 논의는 정부조직 개편만큼이나 순탄치 않을 가능성이 크다. 내부 반발이나 본사를 둘러싼 정치적 문제는 물론 기능의 통폐합 필요성을 두고도 반발이 큰 탓이다. 예컨대 주금공과 HUG는 보증 외에는 업무 성격에 차이가 있으며, 주금공은 서민주택대출·주택연금 등으로 업무를 확장하고 있다. 신보와 기보를 합칠 경우 오히려 보증시장 독점 논란이 불거질 수 있다는 우려도 있다.

한 금융권 관계자는 "통합으로 효율화가 가능하다는 의견도 있지만, 보증을 받으려는 입장에서는 선택지가 많은 것이 더 유리하다"며 "기관이 나뉘어 있어야 더 좋은 상품을 만들려는 경쟁도 생긴다"고 말했다.

정부조직 개편과 공공기관 편제가 순탄치 않을 것으로 예상되면서 이미 공석인 공공기관장의 공백이 더 길어질 수 있다는 우려도 나온다. 현재 금융위 산하 공공기관은 지난 5월 정정훈 사장이 취임한 캠코를 제외하면, 모두 수장이 공석이거나 임기 만료를 곧 앞두고 있다. 산은은 전날 김병환 금융위원장의 임명 제청으로 후임자가 결정돼 선임 절차를 밟을 예정이다. 다만 서금원(1월), 신보(8월)는 임기 만료에도 후임 인선 절차가 중단된 상태다. 예보와 기은은 각각 오는 11월과 내년 1월 임기가 종료된다.





한 공공기관 관계자는 "소관 부처가 바뀌거나 통폐합이 예상될수록 인선 절차가 지연될 수 있다"며 "정부조직 개편이 내년 1월 시행된다는 점을 감안하면, 빨라야 내년 3월이나 4월에 기관장이 정해질 것으로 예상된다. 지금의 임시체제가 꽤 길어질 수 있다는 우려가 있다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

