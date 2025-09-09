82세 최고령 합격자 배출… 김석준 부산시교육감, 검정고시 합격증 수여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어르신부터 청년까지, 배움의 도전 응원… “삶에 희망과 용기 되길”

김석준 부산시교육감은 8일 교육청 대강당에서 열린 2025년도 제2회 검정고시 합격증서 수여식에서 최고령 합격자인 82세 안 모 씨 등 합격자들에게 증서를 수여하며 격려의 말을 전했다.

김석준 교육감이 검정고시 합격증서를 전달하고 있다. 부산교육청 제공

이번 수여식에는 합격자와 가족, 부산검정고시총동문회 강인중 회장 등 150여명이 참석했다. 김 교육감은 "어려운 여건 속에서도 공부하신 모든 분께 박수를 보낸다"며 "가족들의 응원과 지원에도 감사드린다"고 말했다.

이어 "부산교육청은 새로운 도전을 꿈꾸는 학습자가 평등한 교육 기회를 가질 수 있도록 다양한 정책으로 최선의 지원을 다할 것"이라며 "오늘 참석한 모든 분이 삶에 힘과 용기를 얻고 희망과 가능성을 발견하길 진심으로 바란다"고 강조했다.





이번 검정고시에서는 82세를 포함한 다양한 연령층의 합격자가 나와, 배움의 기회와 도전의 의미를 다시금 되새기게 했다.

부산시교육청이 검정고시 합격증 수여식을 개최하고 기념촬영하고 있다. 부산시교육청 제공





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

