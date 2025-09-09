새마을금고, 가뭄 피해 강릉 주민에 생수 32만병 긴급 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

새마을금고중앙회가 극심한 가뭄 피해로 고통받고 있는 강릉 지역 주민을 지원하기 위해 1억2300만원 상당 구호품을 긴급 전달했다고 밝혔다.

이번 구호품은 강원특별자치도 소재 54개 새마을금고와 새마을금고중앙회가 힘을 합쳐 마련했으며, 강원특별자치도 54개 새마을금고(강원지역본부 포함)에서 2300만원을 새마을금고중앙회에서 1억원을 후원했다. 구호품은 2L 생수 32만병으로 강릉시청에 전달되며, 가뭄 피해를 입은 취약계층 및 식수와 생활용수 확보에 어려움을 겪고 있는 가구에 지원될 예정이다.





김인 새마을금고중앙회장은 "가뭄으로 인해 고통받는 강릉 지역 주민들이 평안한 일상으로 복귀하는 데 작은 보탬이 되기를 기원한다"며 "새마을금고와 새마을금고중앙회는 지역과 상생하는 금융기관으로서, 앞으로도 전국 각지에 예상치 못한 재난 발생 시 피해 복구와 구호 활동을 위해 신속히 동참하겠다"고 밝혔다.

8일 강릉시청에서 김인 새마을금고중앙회장(왼쪽 9번째)과 김홍규 강릉시장(왼쪽 10번째)이 구호금 전달식을 진행하고 기념 촬영을 하고 있다. 새마을금고중앙회

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

