신라대, 故 최선화 교수 1주기 추모식 개최

“교육과 연구의 열정, 후학에 길이 남는다”

신라대학교(총장 허남식)가 9일 故 최선화 교수 1주기 추모식을 진행했다.

지난 4일 신라대 인문관 5층 최선화 강의실에서 열린 추모식에는 허남식 총장과 유족, 본부 보직자, 교수진, 동문, 재학생 등 200여명이 참석했다.

고인을 기리는 자리에서 참석자들은 생전 최 교수의 교육 현장 모습을 담은 사진과 영상을 감상하며 추억을 되새겼다.

신라대가 故 최선화 교수 1주기 추모식을 갖고 있다. 신라대 제공

추모식은 '추억과 나눔'을 주제로 비교적 밝은 분위기 속에서 진행됐다. 이어 학생과 동문이 사회복지 현장의 비전과 과제를 주제로 자유 토론을 나누며 고인의 학문적 열정과 교육 철학을 이어가는 시간을 가졌다.

故 최선화 교수는 32년간 신라대 사회복지학과에서 후학을 양성하고 사회복지 연구에 힘써왔다. 특히 장애인 인식 개선을 위한 교육과 활동을 꾸준히 이어오며 학문적 성과뿐 아니라 지역사회 발전에도 기여했다.

허남식 총장은 추모사에서 "최 교수님은 교육자이자 연구자로서 사회복지학과의 초석을 다진 분"이라며 "그 정신과 학문적 열정은 후학들에게 길이 남을 것"이라고 말했다.

사회복지학과 동문 대표도 "최 교수님의 가르침은 오늘의 우리를 있게 한 힘"이라며 감사의 뜻을 전했다.





이번 추모식은 단순히 고인을 기리는 자리를 넘어 학생들에게 사명감을 되새기는 계기가 됐다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

