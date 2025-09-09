日 극우성향 다카이치, 자민당 총재 선거 출사표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

야스쿠니신사 참배

극우성향 행보

고이즈미 신지로와 유력주자

일본의 극우 성향 정치인 다카이치 사나에 전 경제안보담당상이 집권 자민당 총재 선거에 출마할 의향을 굳혔다고 현지 언론이 9일 보도했다.

아사히신문은 다카이치 전 담당상이 이시바 시게루 총리의 사임 의사 표명에 따라 열리는 총재 선거에 입후보할 뜻을 이미 주변 의원들에게 전했다고 보도했다. 산케이신문 역시 그가 출마 결심을 굳히고 이번 주 안에 공식적으로 입장을 밝힐 계획이라고 전했다.

다카이치 전 담당상은 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 꾸준히 참배하는 등 극우 성향 행보로 잘 알려져 있다.





이번 총재 선거에서는 고이즈미 신지로 농림수산상과 함께 유력 주자로 거론된다. 지난해 총재 선거에서는 1차 투표에서 1위를 차지했지만 결선 투표에서 이시바 총리에게 밀려 고배를 마신 바 있다.





