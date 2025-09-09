전북소방, '예초기·벌쏘임·뱀물림 사고' 주의 당부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 3년간 예초기 사고 46건

추석 전후 8~9월에 집중

전북소방본부가 추석 명절을 앞두고 벌초 작업을 준비하는 도민들에게 예초기 사용 주의와 함께 벌 쏘임, 뱀물림 사고에 대한 각별한 주의를 당부했다.

9일 전북소방본부에 따르면 최근 3년간 예초기 사고로 인한 구급 출동은 총 46건으로 집계됐으며, 이 가운데 절반인 23건이 추석 전후인 8월과 9월에 집중됐다.

특히 이 시기는 벌초와 제초 작업이 겹쳐 사고 위험이 커지는 만큼 예초기 사용 전 보호장비 착용과 장비 점검을 철저히 하고, 작업 중에는 어린이와 노약자가 접근하지 않도록 각별히 주의해야 한다.

예초기 사고뿐 아니라 벌 쏘임과 뱀물림 사고도 벌초 철에 증가하는 추세다. 최근 3년간 전북에서 발생한 벌 쏘임 환자는 2022년 664건, 2023년 443건, 2024년 568건으로 집계됐으며, 이 가운데 9월에만 416건이 집중됐다.

뱀물림 사고 역시 같은 기간 2022년 51건, 2023년 65건, 2024년 47건이 발생했고, 주로 여름철과 추석 전후에 집중됐다.





이오숙 전북소방본부장은 "추석 명절을 앞두고 벌초 작업이 활발해지면서 예초기 사고뿐만 아니라 벌 쏘임과 뱀물림 사고도 증가하는 경향이 있다"며 "도민 여러분께서는 안전 수칙을 철저히 준수해 사고를 예방해 주시길 당부드린다"고 말했다.





