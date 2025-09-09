영양군, ‘찾아가는 마을세무사’ 운영… 세무 고민 무료상담

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영양군(군수 오도창)은 오는 10일 오후 1시부터 4시까지 영양군 공설시장상인회 사무실에서 '찾아가는 마을세무사 상담'을 진행한다.

이번 상담은 영양군에서 활동 중인 마을세무사 우영제 세무사가 참여해, 군민들이 일상생활 속에서 겪는 국세·지방세 관련 궁금증은 물론, 세금 신고와 분쟁 등 다양한 세무 문제에 대해 1:1 맞춤형 상담을 제공할 예정이다.

'찾아가는 마을세무사'는 세무 전문가가 직접 군민을 찾아가 상담을 진행하는 서비스로, 세금에 대한 전문 지식이 부족해 어려움을 겪는 군민들에게 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다. 이 서비스는 매년 진행되고 있으며 군민들에게 큰 호응을 얻고 있다.

상담은 무료로 제공되며, 영양군민 누구나 참여할 수 있다. 현재 영양군에는 2명의 마을세무사가 재능기부 형태로 활동 중이다.





오도창 군수는 "이번 현장 상담을 통해 세금 문제로 고민하는 군민들이 실질적인 도움을 받을 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 군민 눈높이에 맞춘 맞춤형 행정 서비스를 강화해 나가겠다"고 말했다.

