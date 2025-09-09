'성진학교 설립' 시의회 교육위 통과…정근식 "진심으로 환영"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성수공고 폐교 부지에 2029년 개교 목표

시의원 "일반학교

지체장애인을 위한 공립 특수학교인 '성진학교'를 신설하는 안이 서울시의회 교육위원회를 통과했다. 성수공고 폐교 부지 중 성진학교 부지를 제외한 5800㎡는 지역사회와 함께하는 시설로 활용될 전망이다.

서울시교육청에 따르면 성진학교 설립 내용 등이 담긴 '2025년도 제4차 수시분 공유재산관리계획안'이 9일 서울시의회 교육위원회를 통과했다. 오는 12일 시의회 본회의에서 의결되면 절차가 완성된다.

(가칭)성진학교 등 성수공고 폐교 부지 활용 계획. 서울시교육청

성진학교는 2029년 3월 개교를 목표로 서울시교육청이 서울 성동구 성수공고 폐교 부지에 건립을 추진하는 특수학교다. 유치원 2, 초등 6, 중등 6, 고등 6, 전공과 2 등 총 22학급 규모로 설립할 방침이다. 시교육청은 본회의 의결 이후 본격적인 설계와 공사에 착수할 예정이다.

그간 지역 일부에서 성수공고 폐교 부지에 일반학교를 설립해야 한다는 주장이 나오면서 장애 학부모들은 성진학교 설립이 무산되는 것을 우려해왔다. 황철규 시의원(국민의힘)은 성수공고 부지에 특수학교와 일반학교 병행 설립을 주장했다. 성수동 일대 1만 세대가 입주를 앞두고 있지만, 인근 유일한 고등학교인 경일고가 도선고와 통합 이전하면 성수동에는 한 곳의 고등학교도 남지 않게 된다는 이유에서다.

시교육청은 "황 의원이 제안한 학교 신설 방안에 대해서는 향후 성수전략정비구역 주택재개발 사업에 따른 인구 증가와 교육 수요를 고려해 적정규모학교 육성정책과 연계, 학교 신설 여부를 종합적으로 검토하기 위해 타당성 검토 용역을 추진하는 등 긴밀히 협의해나갈 계획"이라고 전했다.

아울러 시교육청은 성수공고 폐교 부지 총 1만3800㎡ 중 성진학교가 8000㎡를 쓰고, 나머지 5800㎡는 지역사회와 함께하는 시설로 활용할 예정이라고 밝혔다. 지역주민, 지역의원 등과의 소통을 통해 구체적인 시설 활용안을 확정할 예정이다.





정 교육감은 "특수교육 대상 학생과 학부모들의 간절한 호소에 귀 기울여주신 교육위원님들께 깊은 감사 인사를 드리며, 서울교육공동체와 함께 진심으로 환영한다"고 메시지를 냈다. 이어 "서울은 특수교육 대상 학생 규모에 비해 특수학교가 매우 부족해, 많은 학생이 원거리 통학을 하는 불편을 겪고 있다"며 "성진학교 설립으로 이 같은 불편이 해소되고, 특수교육 여건이 개선될 것으로 기대한다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

