유정복, 선거법위반 혐의 입건…대선 경선때 공무원 동원 의혹

올해 4월 국민의힘 대선 경선에 출마했던 유정복 인천시장이 불법 선거운동을 한 혐의 등으로 경찰에 입건됐다.
9일 경찰에 따르면 인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 공직선거법 위반과 직권남용 혐의로 유 시장을 불구속 입건했다.
경찰은 앞서 해당 사건과 관련해 인천시선거관리위원회 등이 제출한 고발장에 피고발인으로 유 시장이 포함돼 입건한 것으로 전해졌다. 경찰은 통상 고발장이 접수되면 피고발인을 입건한 뒤 수사를 진행한다.
경찰은 이번 사건과 관련해 이날 오전 인천시청 본관의 정무수석실, 홍보수석실, 홍보기획관실, 소통비서관실, 영상편집실, 기록물관리실 등 6곳을 압수 수색을 했다. 또 수사 대상자의 자택 등지에서도 압수수색을 벌였으며 관련 자료를 확보했다.
경찰의 이날 압수수색과 관련된 인사는 유 시장을 포함해 인천시 공무원 등 모두 12명인 것으로 파악됐다.
인천시 전·현직 공무원들은 지난 4월 공무원 신분을 유지하면서 국민의힘 경선 후보였던 유 시장을 수행하거나 행사 개최 등을 지원한 혐의를 받고 있다.
이들은 유 시장이 같은 달 9일 대선 출마를 선언할 날 사직서를 냈으나, 통상 사직서를 수리하려면 2주 이상이 걸리기 때문에 공무원 신분으로 선거운동을 한 셈이다. 공직선거법은 당내 경선 과정에서 국가공무원과 지방공무원의 선거 운동을 금지하고 있다.
앞서 시민단체 인천평화복지연대는 공무원 10명 중 상당수가 사표를 냈으나 퇴직 처리가 되지 않은 상태로 캠프에서 활동하면서 사실상 불법 선거 운동을 했다는 의혹을 주장했다. 또 이들 가운데 일부는 논란이 일자 인천시로 복귀해 사직 철회 요청서를 내기도 했다며 수사 의뢰 진정서를 경찰에 제출했다.
이 단체는 인천시선거관리위원회에도 관련 의혹을 확인해달라는 조사 요구서를 접수했다. 이후 선관위는 공직선거법 위반 혐의로 유 시장을 포함한 공무원 3명과 캠프 관계자 3명을 경찰에 고발했다.
경찰은 유 시장이 앞서 회장직을 맡았던 국민의힘 시도지사협의회 홍보에 공무원을 동원했다는 시민단체의 고발과 관련해서도 직권남용 혐의를 적용해 수사하고 있다.
인천평화복지연대는 "지난해 7∼9월 전 대변인이 협의회 보도자료를 기자들에게 여러 차례 배포했고, 이 중 하나는 담당자가 인천시 비서관으로 된 인천시 명의 공식 보도자료였다"며 "이는 공무원이 정당 업무를 한 지방공무원법 위반 행위"라며 경찰에 고발했다.
박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
