KT, 무단 소액결제 사이버 침해 신고…민관합동조사단 조사 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KT "개인정보 해킹 정황 없어…피해 최소화 만전"

정부가 KT 고객 무단 소액결제 사건 관련 민관합동조사단을 꾸리고 원인 파악에 나섰다.

과학기술정보통신부는 정보보호네트워크정책관을 단장으로 하는 민관합동조사단을 구성하고 현장 조사 등 신속한 원인 조사에 착수했다고 9일 밝혔다.

KT 광화문 사옥. 조용준 기자 jun21@

AD

과기정통부와 한국인터넷진흥원(KISA)은 전날 오후 7시16분에 KT로부터 침해사고 신고 접수를 받고 KT에 관련 자료 보전을 요구했다. 이후 오후 10시 50분 우면동 KT 사옥을 방문해 상황을 파악했다.

과기정통부는 추가 피해 우려 등 침해 사고의 중대성, 공격 방식에 대한 면밀한 분석이 필요하다고 판단했다. 이에 이동통신·네트워크 전문가를 포함한 민관합동조사단을 구성해 신속하게 조사에 착수하고, 정보보호 분야 민간 전문가가 참여하는 '자문단'을 구성했다. 사고 관련 기술적·정책적 자문을 받는 등 철저한 조사를 추진할 계획이다.

류제명 과기정통부 2차관은 "국민 피해 최소화를 위해 국내 최고 전문가 참여하는 조사단을 구성해 신속한 원인 파악과 피해 확산 방지를 위해 노력할 것"이라며 "수사를 진행하는 경찰과도 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

이번 사건은 최근 수도권 지역 KT 가입자들이 새벽 시간대 본인이 한 적 없는 소액결제가 이뤄졌다고 신고하면서 확산했다. 피해 금액은 광명경찰서 3800만원, 서울 금천경찰서 780만원, 부천 소사경찰서 411만원 등으로 파악됐다. 영등포경찰서에도 신고가 접수됐다.

KT는 개인정보 해킹 정황은 없는 것으로 확인했다고 밝혔다. 또 사건이 알려진 다음 날인 지난 5일 새벽부터 비정상적인 소액결제 시도를 차단했고, 현재까지 추가로 확인된 건 없다고 설명했다.





AD

KT 관계자는 "소액결제 피해 고객에게는 어떠한 금전적 피해가 가지 않도록 사전조치 등 만전을 기하고, 결제 한도 하향 조정 등 피해 최소화를 위해 노력 중"이라며 "경찰 수사와 정부 조사에 적극 협조해 조속히 사건이 규명될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>