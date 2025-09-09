부산 구치소서 20대 재소자 사망…"온몸 구타 흔적" 유족 주장 파장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사인 복부 장막 파열…유족 "구타 흔적 뚜렷"

과거에도 수감자 관리 논란 있어

부산구치소에 수감 중이던 20대 남성이 사망한 사건과 관련해 유족 측이 고인의 몸에서 구타 흔적이 발견됐다며 교정 당국에 철저한 조사를 촉구했다.

부산구치소. 법무부 교정본부

9일 연합뉴스에 따르면 지난 7일 오후 3시쯤 부산구치소 5인실에 수용 중이던 A씨(20대)가 화장실에서 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 약 두 시간 만에 숨졌다. 병원은 사인으로 복부 장막 파열을 지목했다.

검안의는 유족에게 "A씨 몸 곳곳에서 폭행 흔적이 확인됐다"고 전한 것으로 알려졌다. A씨의 아버지 B씨는 "병원에서 아들을 확인했을 때 이마에 혹과 입술에 핏자국이 있었다"며 "이달 5일에도 면회 때도 이마에 상처를 봤는데 무슨 일이 있었는지 철저히 진상 규명돼야 한다"고 호소했다.

유족 측에 따르면 교정 당국은 같은 방 수용자 3명이 폭행에 가담한 것으로 보고 수사를 진행 중이다. 해당 수용자들은 현재 분리 조치된 상태다. 정확한 사인은 10일 예정된 부검을 통해 확인될 예정이다.

이번 사건으로 부산구치소의 수감자 관리가 다시 도마 위에 올랐다. 2020년에는 공황장애를 앓던 수용자가 손발이 묶인 상태로 쓰러져 숨졌고 당시 법무부는 관련 직원 18명을 중징계한 바 있다. 올해 4월에는 수용자가 전자담배와 스마트폰 등 반입금지 물품을 소지하다 적발되기도 했다.





부산구치소 관계자는 "현재 조사 중인 사안으로 사망 사실 외에는 아무것도 알려줄 수 없다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

