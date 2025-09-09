대전시사회서비스원, 전국 경영평가서 2년 연속 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보건복지부 경영평가 최고점·시민 만족도 전국 최고

사진=대전시 제공

대전시사회서비스원(원장 김인식)이 보건복지부가 주관한 전국 사회서비스원 경영평가에서 2년 연속(2024~2025) 전국 1위를 차지했다.

이로써 대전시가 추진해 온 복지 혁신 정책이 뚜렷한 성과로 이어지며, 복지정책이 전국 최상위 수준임을 입증했다.

사회서비스원은 이번 평가에서 총점 98.71점을 기록해 15개 시도 사회서비스원 가운데 가장 높은 점수로 최우수 S등급을 받았다. 기관 운영을 평가하는 경영평가와 기관장 성과를 보는 업무성과평가 모두에서 최고 성적을 거두며 보건복지부 장관상도 수상했다.

특히 ▲스마트시티 정책과 연계한 '사회서비스 공급 주체 다변화 사업' ▲외국인 주민 지원 혁신생태계 구축 사업이 우수사례로 선정됐다. 이는 대전시가 그간 추진해온 첨단기술 기반 복지 모델 발굴과 다문화·이주민 친화적 정책이 현장에서 성과를 거둔 사례로, 복지 행정과 지역 혁신이 결합한 대표적 성취로 평가된다.

또한 중앙사회서비스원이 실시한 이용자 만족도 조사에서 대전은 95.2점을 받아 전국 평균(93.1점)보다 2.1점 높았다. 이는 대전시가 시민 체감형 복지를 위해 집중해 온 정책적 노력이 실제 이용자 만족으로 이어졌음을 보여준다.





이장우 대전시장은 "사회서비스원의 성과는 곧 대전시 복지정책의 성과"라며 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 맞춤형 복지, 미래형 복지 모델을 만들어 대한민국 복지를 선도하는 도시로 나아가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

