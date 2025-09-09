장흥군, 저탄소 농산물 인증 189ha로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 장흥군의 저탄소 농산물 인증 면적이 크게 늘었다. 장흥군은 9일 올해 인증 면적이 189㏊에 이른다고 밝혔다.

저탄소 농산물 인증제는 재배 과정에서 온실가스를 줄인 농법을 실천한 농가에 부여한다. 한국농업 기술진흥원이 직접 심사한다.

장흥군의 인증 면적은 지난해 25.6㏊에 그쳤다. 하지만 올해는 수도작 중심으로 113농가가 164㏊를 인증받으면서 전년 대비 640% 이상 증가했다.

군은 친환경단지 설명회를 열어 밀·벼 재배 농가의 참여를 끌어냈다. 그 결과 올해 121농가가 새로 인증을 받았다.





정부는 2021년부터 저탄소 인증제를 도입했다. 현재 식량작물·채소 등 65개 품목을 대상으로 확대 중이다. 환경 보전과 지속가능한 농업을 위한 핵심 정책이다. 군은 올 하반기에도 36농가, 116㏊를 추가 인증할 계획이다.





