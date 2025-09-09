청도군, 순환형 시티투어버스 운행 시작…13일부터 토요일 하루 5회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청도군(군수 김하수)은 오는 13일부터 관광객들의 이동 편의성을 높이고 지역관광 활성화를 위해 '청도 순환형 시티투어버스' 운행을 시작한다.

청도군에 따르면 이번 시티투어버스는 청도역을 기점으로 청도의 주요 관광지를 연결하는 순환형 노선으로 1일권 티켓으로 하루 동안 자유롭게 승·하차가 가능해 관광객들이 보다 편리하게 청도를 둘러볼 수 있다.

운행 코스는 청도역, 새마을운동발상지기념공원, 청도레일바이크, 유천문화마을, 청도역, 청도소싸움경기장, 와인터널, 청도프로방스포토랜드, 한국코미디타운·청도박물관, 청도읍성, 청도역 순으로 구성돼 청도의 역사·문화·체험 관광을 자유롭게 선택해 즐길 수 있다.

운행은 오는 13일부터 11월 29일까지 매주 토요일 하루 5회(1시간 30분 간격)이며, 추석 연휴(10월 4일)와 청도반시축제(10월 18일) 기간에는 운행하지 않는다.

이용 요금은 5000원으로 지역상권 활성화를 위해 승차 시 같은 금액의 청도사랑상품권(5000원)을 지급하여 관내 소비를 유도할 예정이며, 관광지별 탑승시간 및 탑승장소 등 자세한 사항은 청도관광 공식블로그(청도의 모든 핫플)에서 확인할 수 있다.





장미화 관광정책과장은 "순환형 시티투어버스 운영으로 관광객들이 청도의 다양한 명소를 쉽고 편리하게 체험할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 교통·관광 인프라를 지속적으로 확충해 문화·예술·관광의 허브도시 청도로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

