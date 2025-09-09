강진군, 오는 15일 전남형 만원주택 '도민 설명회'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청년·신혼부부에 월세 1만원 주거 제공

총사업비 150억…2028년 입주 목표

전남 강진군이 오는 15일 오후 2시 강진군 농업기술센터 대강당에서 전남도와 함께 '전남형 만원주택' 도민설명회를 연다

강진군 청사 전경.

강진 군동면 호계리에 짓는 전남형 만원주택은 보증금 없이 월세 1만원으로 청년·신혼부부에게 안정적 주거를 제공한다. 청년은 60㎡형 15호, 신혼부부는 84㎡형 35호다. 2026년 착공해 2028년 입주를 목표로 한다.

신혼부부가 10년 거주하면 9,100만원, 청년은 6년 거주하면 3,600만원을 아낄 수 있다. 단순 임대가 아니라 장기 정착을 유도해 인구 유입과 지역 활력 회복을 꾀한다.

총사업비 150억원은 전남도 예산으로만 충당한다. 군비는 들지 않는다. 예정지 반경 2㎞ 안에 생활 SOC 시설이 89곳 밀집해 있고, 직주근접 입지다. 국비 100%로 조성 중인 늘봄센터와도 인접해 있다.

설명회에는 주민 100여명이 참석한다. 군은 사업 추진 배경과 입주 자격 기준안을 설명하고 현장 의견을 수렴해 기준을 보완할 계획이다.





군은 앞서 빈집 리모델링 임대주택 사업으로 청년층 호응을 얻었다. 보증금 100만원, 월세 1만원 조건이었다. 전국 최고 수준인 자녀 1인당 월 60만원 육아수당 정책도 출산율 증가와 가족 단위 전입에 힘을 보탰다.





