콘진원, APEC 기념 AI 영상 공모전 개최

한국문화와 AI 융합한 창작물 모집

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기념해 'APEC AI 영상 콘텐츠 공모전'을 연다. ▲미디어아트·단편영화 등 영상 일반 ▲K팝 스타일 뮤직비디오 두 부문으로 진행한다. 각 부문에서 중복 응모는 불가하며, 수상작 열여섯 편을 선정한다. 국내 생성형 AI 플랫폼(딥브레인AI, 캐럿 등)을 활용한 참가자 선착순 500명에게는 이용료 최대 10만원을 지원한다.

'APEC AI 영상 콘텐츠 공모전' 포스터

주제는 'APEC의 핵심 가치와 한국 고유문화의 재해석'이다. '연결·혁신·번영'을 기반으로 신라 설화, 경주 문화유산, 한글 등을 현대적으로 풀어내야 한다. 개인 또는 4인 이하 팀으로 참여할 수 있으며, 만 18세 이상 국내외 창작자라면 누구나 응모가 가능하다. 작품 길이는 영상 일반 부문 25분, 뮤직비디오 부문 1분 30초~3분이다. 일정 수준 이상의 AI 기술이 반드시 반영돼야 한다. 접수 기간은 22일 오전 11시까지다.





수상작은 인천국제공항 제1터미널 지하 'K-컬처 뮤지엄'에서 특별 전시로 공개된다. 참가 방법, 제출 서류 등 세부 내용은 한국콘텐츠진흥원 또는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

