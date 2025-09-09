경찰, '쯔양 스토킹·협박' 김세의 가세연 대표 불구속 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유튜버 쯔양(본명 박정원)이 과거 유흥업소에서 일했다는 취지의 영상을 제작·유포한 김세의 가로세로연구소 대표가 재수사 끝에 검찰에 넘겨졌다.

유튜버 쯔양(본명 박정원)이 지난 4월 서울 강남경찰서에 출석했다. 연합뉴스

9일 서울 강남경찰서는 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법상 명예훼손·협박 등 혐의를 받는 김 대표를 불구속 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 김 대표는 지난해 7월 박씨가 유튜버 구제역(본명 이준희) 등에게 과거 유흥업소에서 일한 사실을 꼬투리 잡혀 협박당했다는 취지의 녹취록을 박씨 동의 없이 공개한 혐의를 받는다.

박씨는 '전 남자친구의 강요로 유흥업소에서 일했다'고 밝혔으나 김 대표는 박씨의 해명이 사실이 아니라는 취지의 방송을 하다 고소당했다.





경찰은 지난 2월 증거 불충분 등을 이유로 김 대표에 대해 불송치 결정을 내렸으나 검찰은 박씨의 이의신청을 받아들여 경찰에 재수사를 요청했다. 박씨 측은 '수사가 의심된다'며 경찰 조사를 거부했고 강남서는 다른 수사팀으로 사건을 다시 배당했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

