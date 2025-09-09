경찰, '쯔양 스토킹·협박' 김세의 가세연 대표 불구속 송치

유튜버 쯔양(본명 박정원)이 과거 유흥업소에서 일했다는 취지의 영상을 제작·유포한 김세의 가로세로연구소 대표가 재수사 끝에 검찰에 넘겨졌다.
9일 서울 강남경찰서는 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법상 명예훼손·협박 등 혐의를 받는 김 대표를 불구속 송치했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 김 대표는 지난해 7월 박씨가 유튜버 구제역(본명 이준희) 등에게 과거 유흥업소에서 일한 사실을 꼬투리 잡혀 협박당했다는 취지의 녹취록을 박씨 동의 없이 공개한 혐의를 받는다.
박씨는 '전 남자친구의 강요로 유흥업소에서 일했다'고 밝혔으나 김 대표는 박씨의 해명이 사실이 아니라는 취지의 방송을 하다 고소당했다.
경찰은 지난 2월 증거 불충분 등을 이유로 김 대표에 대해 불송치 결정을 내렸으나 검찰은 박씨의 이의신청을 받아들여 경찰에 재수사를 요청했다. 박씨 측은 '수사가 의심된다'며 경찰 조사를 거부했고 강남서는 다른 수사팀으로 사건을 다시 배당했다.
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
