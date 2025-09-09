'시흥시 전국 청소년 e스포츠대회' 참가팀 16일까지 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

리그오브레전드·발로란트 등 2종목 개최

경기도 시흥시는 '제4회 시흥시 전국 청소년 e스포츠대회' 참가팀을 오는 16일까지 모집한다.

시흥시청소년재단이 주최하고 은행청소년문화의집, 배곧2청소년문화의집이 주관하는 이 대회는 청소년의 건강한 게임문화 확산과 e스포츠에 대한 인식 제고를 위해 매년 열리는 행사다.

대회는 5인 단체전으로 치러지며 종목은 ▲리그오브레전드 ▲발로란트 등 2개 종목이다. 토너먼트 방식으로 최종 우승팀을 가린다. 종목별로 32개 팀을 모집한다. 참가 자격은 리그오브레전드가 2001~2013년생, 발로란트 2001~2010년생이다.

대회에서는 ▲공정경기를 위한 문구 창작 ▲대회장 내 게임 리터러시 존 운영 ▲1대1 대전 이벤트 등 다양한 부대행사도 열린다.

희망자는 홍보물 내 QR코드 또는 'VSS.GG' 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 참가팀을 대상으로 한 오리엔테이션이 18일 열리며, 예선전은 20일 진행된다. 결승전은 다음 달 18일 '제10회 시흥시청소년동아리축제'와 함께 열린다.





자세한 내용은 시흥시청소년재단 은행청소년문화의집, 배곧2청소년문화의집 누리집에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

