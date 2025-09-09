부산진해경제자유구역청, 민원수수료 납부시스템 개선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10일부터 현금 대신 카드결제… 납부 편의성 향상

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 10일부터 민원수수료 납부 시 현금과 계좌이체만 가능했던 기존 방식을 개선해 신용카드·모바일 간편결제 수단을 도입, 민원인의 납부 편의를 획기적으로 증진한다.

그동안 경자청을 방문하는 민원인들은 민원 처리에 따른 수수료 납부 시 현금과 계좌이체만 이용할 수 있어, 결제 수단의 제한으로 인해 불편함이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 경자청은 민원인의 다양한 결제 수요를 반영하고 신속하고 편리한 민원 서비스를 제공하기 위해 청사 내 카드 단말기 설치를 완료했으며, 신용카드뿐만 아니라 삼성페이 등 모바일 간편결제 서비스까지 도입해 결제 선택의 폭을 넓혔다.

이번 시스템 개선으로 민원 접수와 각종 서류 발급 시 국내에서 발행된 모든 신용카드와 체크카드를 이용한 결제가 가능해졌으며, 1000원 미만의 소액 수수료도 카드로 납부할 수 있게 돼 민원인들의 납부 편의성이 한층 강화됐다.

경자청은 이번 카드결제 시스템 도입을 통해 단순히 민원인의 편의를 높이는 것을 넘어, 수수료 징수 과정의 투명성과 정확성을 확보하는 데에도 큰 의미가 있다고 설명했다. 특히 현금 처리에 따른 오류나 분실 위험을 최소화해 업무 효율성도 함께 향상될 것으로 기대하고 있다.

박성호 청장은 "이번 민원수수료 납부시스템 개선은 민원 현장에서 직접 느끼는 불편을 해소하는 데 중점을 두었다"라며 "앞으로도 편리한 민원 행정 서비스 제공을 위해 끊임없이 노력할 것"이라고 말했다.





경자청은 이번 카드결제 도입 이후에도 민원서비스 전반에 대한 지속적인 모니터링과 개선을 통해, 보다 편리하고 신뢰받는 경제자유구역청으로 거듭날 수 있도록 최선을 다할 계획이다.

부산진해경제자유구역청.

